Gelekt! Nieuwe Jaguar heeft grille aan achterkant

Jaguar is druk met een volledige vernieuwing van het merk. Daar horen natuurlijk nieuwe modellen bij. Een van die modellen is uitgelekt.

Eerder zagen we de productieversie van deze auto al met camouflage. De GT is nu dus volledig te bekijken op beeldmateriaal dat gelekt is via CocheSpias.

De nieuwe Jaguar

Alhoewel, volledig? Direct is te zien dat het hier om een conceptmodel gaat en zeker niet om de productieversie. Het studiemodel heeft immers twee deuren terwijl Jaguar beloofd heeft dat de productieversie vier deuren heeft, net als de gecamoufleerde auto.

Dat Jaguar met een compleet nieuwe designtaal op de proppen zou komen, was te verwachten. Toch is het ontwerp van deze concept met zijn vierkante vormen en vlakke neus opvallend. Helemaal in het oog springen de sleuven aan de achterkant. Het is een soort grille. Daarbij lijkt het alsof de concept car geen achterruit heeft, net als de Polestar 4.

Het interieur is vrij minimalistisch en lijkt niet eens één scherm te bevatten. Wellicht is dit bij het uiteindelijke productiemodel wel anders.