Hoe lang mag je rondrijden met een buitenlands kenteken?

In Nederland zien we regelmatig auto’s met een Duits of Belgisch kenteken rijden. Hoe lang dit toegestaan is, is afhankelijk van in welk land de eigenaar van het buitenlandse kenteken geregistreerd staat. Daarnaast is het ook belangrijk om de juiste vrijstelling aan te vragen.

Het onbewust of bewust omzeilen van wegenbelasting kan voor veel problemen zorgen. Maar wat is de wetgeving omtrent het rijden met buitenlandse kentekens in Nederland?

Nederlanders met buitenlands kenteken

Voor mensen die in Nederland wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) is het niet toegestaan om in een auto met buitenlands kenteken rond te rijden in Nederland. Dit staat vermeld in de Wegenverkeerswet. Als mensen meer dan vier maanden achter elkaar in Nederland wonen zijn ze verplicht om zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen. Toch zijn er enkele vrijstellingen. Zo is het toegestaan om in geval van pech, maximaal twee weken met een buitenlandse huurauto door Nederland te rijden.

Ook werkgevers met een buitenlandse onderneming of werknemers met buitenlandse werkgever kunnen een vrijstelling aanvragen bij de belastingdienst. Dit houdt in dat ze in Nederland geen BPM en motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen. Dit komt doordat de eigenaar van de auto de belasting betaald in het land waar hij of zij ingeschreven staat. Als je woonachtig bent in Nederland, geen van deze vrijstellingen hebt en toch in de auto met buitenlandse platen wilt rijden, ben je verplicht om de auto te importeren naar Nederland en aan te melden bij de RDW.

Op bezoek in Nederland

In de Wegenverkeerswet staat ook dat er andere regels gelden voor mensen die niet in Nederland geregistreerd staan. Zij krijgen een automatische vrijstelling waarmee je een periode van drie tot maximaal zes maanden per jaar op buitenlands kenteken kan rondrijden in Nederland. Dit is afhankelijk van het land waar de eigenaar ingeschreven staat. Als een voertuig meer dan zes maanden gebruikt wordt, vervalt de vrijstelling. Hierdoor zijn mensen die niet Nederland geregistreerd staan ook verplicht om belasting te betalen.

Mensen zijn constant op zoek naar de mazen in de wet betreffende deze vrijstelling. Zo rijdt de eerste Tesla Cybertruck in Nederland nu rond op een Albanese kentekenplaat. De Cybertruck wordt in Nederland zonder aanpassingen niet goedgekeurd door de RDW. Daarom besloot de eigenaar de Cybertruck in te laten voeren in Albanië, waar ze kennelijk minder streng zijn.

Het nadeel is echter dat de truck eens in de zoveel tijd terug moet naar Albanië omdat de vrijstelling om de zoveel maanden verloopt. Daarnaast zal de belastingdienst je voortdurend in de gaten houden met een voertuig dat zoveel bekijks trekt. De vrijstelling voor belasting blijft alleen geldig als mensen uit het buitenland, tijdelijk naar Nederland komen voor hun studie of stage. Ook personen die door een buitenlands bedrijf in Nederland gedetacheerd worden mogen gedurende hun hele verblijf gebruik maken van de vrijstelling.

Vrijstelling kenteken verlopen

Rijd je als Nederlander in een auto met buitenlandse kentekenplaat en ben je vergeten een vrijstelling aan te vragen? Of probeer je bewust minder belasting te betalen? Dan loop je het risico dat de belastingdienst je in de smiezen krijgt. Zij controleren of de motorrijtuigenbelasting betaald wordt met camerabeelden en douanegegevens. De hoogte van de boetes hangen af van de ernst van de overtreding. Bij het te laat betalen krijgt je vaak een naheffing en een kleine boete van 55 euro. Betaal je regelmatig niet, betaal je te laat of heb je nog nooit wegenbelasting betaald? Dan kunnen de boetes oplopen tot in de duizenden euro’s.