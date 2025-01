Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke Britse sportwagen te koop in Nederland: puurder dan Lotus

In de verkooplijsten van sites als Gaspedaal.nl kom je soms auto’s tegen waarvan je niet direct weet wat het is. Toch wist deze unieke Britse sportwagen direct onze interesse te wekken.

Als je van pure sportwagens houdt, dan is een Lotus, Caterham of Ariel een logische en superleuke keuze. Deze Brooke moet eenzelfde beleving geven in een unieker jasje.

Unieke Britse sportwagen

De auto draagt de naam Brooke Double R Cosworth en beschikt, zoals de naam al doet vermoeden, over een Ford Cosworth-motor. De Duratec is een vierpitter met 2,3 liter aan slagvolume. Met behulp van een supercharger levert de krachtbron 260 pk en 271 Nm aan koppel. En dat terwijl de sportwagen slechts 550 kg weegt. Dit betekent dat hij van 0 naar 100 km/h sprint in 3,1 seconden.

De sportwagen is ontwikkeld door een klein bedrijf in het Engelse Devon en beschikt over een instelbaar onderstel, 4-pots remklauwen en een Quaife-sperdifferentieel. Dit pakket moet voor een rijervaring zorgen waar menig liefhebber erg warm van wordt.

Als occasion te koop in Nederland

Zo’n exclusieve stuurmansauto zal vast duur zijn, hoor ik je denken. Maar dat valt eigenlijk wel mee. De Britse sportwagen wordt aangeboden voor 37.800 euro. Dat is veel geld, maar wel bij elkaar te sparen door de gewone man. De occasion komt uit 2008 en heeft nog geen 10.000 kilometer op de teller staan.