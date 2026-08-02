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Ga je na één kop koffie al beter autorijden? Dit zegt onderzoek

Een kop koffie maakt je wakker, scherper en alerter, toch? Zo voelt het in ieder geval. Maar ga je door cafeïne ook daadwerkelijk beter autorijden?

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Er is behoorlijk wat onderzoek gedaan naar de werking van cafeïne. Ook achter over automobilisten zijn er veel studies te vinden.

Beter rijden na één kop koffie

Een Nederlandse studie uit 2012 laat zien dat één kop koffie met 80 mg cafeïne de rijvaardigheid gedurende ten minste twee uur kan verbeteren. De 24 proefpersonen hielden hun snelheid beter vast, bleven beter binnen de lijnen en voelden zich minder slaperig dan na cafeïnevrije koffie.

Recentere studies laten ongeveer hetzelfde beeld zien. Zo werd in 2022 onderzoek gedaan door onder meer Charles Sturt University in Australië. Dertig bestuurders tussen de 18 en 25 jaar oud, die structureel te weinig sliepen, kregen tijdens verschillende tests onder meer kauwgom met 100 mg cafeïne of cafeïnevrije kauwgom. Met cafeïne presteerden zij in de rijsimulator beter op verschillende onderdelen van de voertuigbeheersing dan de placebogroep.

Meer cafeïne

Een onderzoek uit 2020 laat wel zien dat het effect niet vanaf het eerste moment alleen maar positief hoeft te zijn. Artsen in opleiding tot anesthesioloog kregen na zes nachtdiensten een energiedrankje met 160 mg cafeïne of een cafeïnevrije variant. In de eerste tien minuten was de cafeïnegroep minder constant met sturen, gas geven en snelheid houden. Later in de simulatie bleven ze juist beter in hun rijstrook en botsten ze minder vaak tegen obstakels dan zonder cafeïne.

Een kop koffie kan je rijprestaties dus tijdelijk verbeteren. Het gaat wel om kleinschalige onderzoeken die in een simulator zijn uitgevoerd. Bovendien maakt cafeïne een slaaptekort niet ongedaan. Ben je slaperig, stop dan op tijd en pak voldoende rust voordat je verder rijdt. Koffie kan helpen om tijdelijk wat scherper te blijven, maar is geen vervanging voor slaap.