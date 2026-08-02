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Deze occasion wil je: er zijn maar 250 exemplaren van deze Volkswagen-hot hatch gemaakt

Nee dit is niet de zoveelste saaie Beetle, dit is een echte RSI. Een exclusieve hot hatch met een fors prijskaartje.

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In 2001 zag de New Beetle RSI het levenslicht en hij was bedoeld als sportief uithangbord voor de New Beetle. Wereldwijd bouwde Volkswagen slechts 250 exemplaren, waarvan een klein deel in Nederland terechtkwam. Daarmee behoort de RSI tot de zeldzaamste modellen die het merk de afgelopen decennia heeft gebouwd en een van de zeldzaamste occasions die je kunt vinden. In de video hierboven laat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst zien hoe deze bijzondere auto rijdt.

Volkswagen New Beetle RSI: allesbehalve schattig

Waar het reguliere model vooral bekendstaat om zijn vriendelijke uiterlijk, slaat de Volkswagen New Beetle RSI een heel andere weg in. Brede spatborden, grote luchtinlaten, een forse achterspoiler en 18-inch lichtmetalen wielen geven de occasion een veel agressievere uitstraling. Onder de motorkap ligt bovendien een 3,2-liter VR6-motor met 224 pk, gekoppeld aan vierwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak. Daarmee sprint de auto in 6,4 seconden van 0 tot 100 km/h en behaalt hij een topsnelheid van 225 km/h.

De zitpositie van de occasion is laag en sportief, terwijl de kuipstoelen veel steun bieden. Het dashboard oogt eenvoudig en de gebruikte materialen zijn bijzonder, maar verraden inmiddels wel de leeftijd van de auto. Dat doet weinig af aan de beleving, want juist de combinatie van een waanzinnig exterieur en sportieve techniek maakt de Volkswagen New Beetle RSI zo bijzonder.

Tijdens het rijden valt de luide en diep roffel van de occasion direct op. Voor de New Beetle RSI ontwikkelde Remus namelijk speciaal een sportuitlaatsysteem. Daarnaast is deze auto qua wegligging de tegenpool van de reguliere Kever: hij is uiterst scherp en direct. De hot hatch beschikt over een volledig herziene ophanging en staat op brede banden.

Zoveel betaal je voor deze occasion

Een Volkswagen New Beetle RSI is een echte liefhebbersauto en dat merk je aan de prijzen. Waar de auto nieuw al duur was, koop je de enige occasion die momenteel in Nederland te koop staat voor 84.950 euro. Deze zilvergrijze auto uit 2002 wordt aangeboden in het Zuid-Hollandse Katwijk en heeft 65.786 kilometer op de teller.

Pijnpunten van een gebruikte Volkswagen New Beetle RSI

Wie op zoek gaat naar een Volkswagen New Beetle RSI moet vooral geduld hebben. Het aanbod is zeer beperkt en veel exemplaren bevinden zich in verzamelingen. Controleer daarom goed of de auto nog volledig origineel is. Onderdelen die specifiek voor de RSI zijn ontwikkeld, zoals de bumpers, spatborden en het interieur, zijn moeilijk of zelfs niet meer te vervangen.

Besteed daarnaast aandacht aan de staat van de VR6-motor en de vierwielaandrijving. Regelmatig onderhoud is bij de Volkswagen New Beetle RSI cruciaal en een sluitende onderhoudshistorie is des te belangrijker. Controleer ook de koppeling, de ophanging en eventuele roestvorming aan de onderzijde, vooral wanneer de occasion weinig heeft gereden of lang heeft stilgestaan.