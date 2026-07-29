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Door dit knopje werkt de airco van jouw auto ineens veel beter

Airco is tijdens deze warme dagen geen overbodige luxe, maar als het zo warm is als nu kan het even duren voor het koel is in de auto. Met één druk op de knop kun je jouw airco een handje helpen.

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Let wel: zorg er eerst voor dat de airco überhaupt aanstaat. Je zal niet de eerste zijn die zijn auto probeert te koelen zonder de airco te activeren. Overigens is het wel verstandig om de airco uit te zetten als je die niet gebruikt. Dat bespaart brandstof of elektriciteit.

Eerst luchten

Maar hoe kun je de airco sneller laten werken? Dat is eigenlijk vrij simpel. Zorg er eerst voor – als je auto in de zon heeft gestaan – dat de warme lucht uit de auto kan. Zet alle ramen open en laat de ventilatie hard blazen.

Als de warmste lucht eruit is, kan de airco de auto koeler maken dan de buitentemperatuur. Daardoor wordt het binnen al snel kouder dan buiten. En koude lucht is makkelijker verder af te koelen dan warme buitenlucht.

Door dit knopje werkt je airco snel beter

Dat is precies waar de recirculatieknop van pas komt. Met deze functie gebruikt de airco de koelere lucht uit het interieur in plaats van warme lucht van buitenaf. Zo hoeft het systeem minder hard te werken en koelt de auto sneller af.

Niet aan laten staan

Let wel: gebruik recirculatie niet te lang achter elkaar. Door langdurig dezelfde lucht rond te pompen kan de luchtkwaliteit verslechteren, wat kan zorgen voor vermoeidheid of hoofdpijn. Zet na ongeveer 15 minuten de ventilatie daarom weer op de normale stand. Tegen die tijd zou de auto ook gewoon koel moeten zijn. Is dat niet zo, dan is er mogelijk iets mis met de airco.

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