Covermodel: Peugeot 404 heeft onverwoestbare status eerlijk verdiend

De Franse autogeschiedenis staat bol van de iconische modellen. Iedereen lepelt zo een DS, 2CV of R4 op uit zijn geheugen en wat ons betreft past de Peugeot 404 prima in dat rijtje. De karakteristieke sedan heeft in de jaren 60 stevig zijn stempel op de middenklasse gedrukt en is decennialang een vaste waarde in ons straatbeeld geweest. En nu soms nog in het Afrikaanse…

Voorjaar 1960 verschijnt de 404 als sedan, een jaar later volgt de bloedmooie (en peperdure) cabriolet. De minstens zo fraaie Coupé wordt eind 1962 voorgesteld en in 1963 volgen de Break (met verlengde wielbasis) en achtzits Familiale. Als laatste is het in 1967 de beurt aan de pick-up.

Peugeot 404 met Pininfarina-design

Niemand minder dan Pininfarina heeft de lijnen van de Peugeot 404 op papier gezet, net zoals die van voorganger 403 en van nog vele Peugeots die zouden volgen. Aanvankelijk is er kritiek dat de carrozzeria zijn ontwerpen van de Austin Cambridge en Fiat 1800 heeft gerecyled, maar zet ze naast een 404 en de verschillen zijn goed te zien. De cabriolet en coupé krijgen een flinke dosis Ferrari mee, een kunstje dat Pininfarina in de jaren 90 herhaalt voor de 406 Coupé.

Verwacht onderhuids geen revolutie: de 1,6 liter grote viercilinder is vrijwel één-op-één overgenomen van voorganger 403. Wel hoort benzine-injectie vanaf nu tot de mogelijkheden. De voor de taximarkt zo belangrijke diesels zijn eerst 1,8 en later 2,0 liter groot. Een vierbak wordt bediend via stuurschakeling, optioneel is een halfautomaat verkrijgbaar en later een volwaardige drietraps automaat. Nieuw zijn de McPherson-veerpoten voor, en hoewel de Peugeot 404 in eerste instantie tot stilstand moet komen met trommelremmen, volgen laat in de jaren 60 schijven op de voorwielen. De comfortabele rijeigenschappen, het ruime interieur en de betrouwbare, robuuste techniek leveren de 404 een onverwoestbare reputatie op, nog versterkt door diverse overwinningen in de loodzware East African Safari Rally.

Peugeot heeft overigens de neiging om nieuwe modellijnen eerst te laten overlappen met de voorganger en dan langzaam het oudere model uit te faseren. De Peugeot 404 verschijnt in 1960, maar voorganger 403 wordt tot 1966 gebouwd. In 1969 verschijnen de 304 en 504, die samen de 404 moeten vervangen, maar die denkt nog lang niet aan stoppen. De verkoop van de Coupé en Cabrio is dan al een jaar gestaakt, maar de productie van de sedan en Break gaat in Frankrijk door tot 1975, de pick-up zelfs tot 1979. En pas 11 jaar daarna, ergens rond 1990, na 2.885.374 exemplaren, loopt in Kenia de laatste 404 van de lijn.

Aanbod en prijzen

Dankzij de robuuste bouw en het hoge productie-aantal zijn er genoeg overlevers, hoewel het leeuwendeel van de Peugeot 404’s zijn laatste dagen in Afrika heeft gesleten. Voor een goede sedan moet je in Nederland rekening houden met een mille of tien, met uitschieters richting de 20. Onder de 20 moet ook een mooie Break of Familiale te vinden zijn.

Coupés bewegen zich meer in de regionen van de 30.000 euro, terwijl voor een cabriolet nog een mille of 10 extra (of meer) dient te worden meegenomen. Zoeken over de grens, zeker in Frankrijk, vergroot de keuze aanzienlijk. De onderdelenvoorziening is goed, lid worden van een club is altijd handig.