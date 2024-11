Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen iets naar voren in startopstelling GP Brazilië

Max Verstappen start in de Grote Prijs van Brazilië vanaf de vijftiende plaats. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 had zich als twaalfde gekwalificeerd en moest vanwege een gridstraf vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling. Hij zou daarom als zeventiende starten.

Alexander Albon gaat echter niet van start. De wagen van de Williams-coureur was na een zware crash te ernstig beschadigd om nog te kunnen starten. Teamgenoot Franco Colapinto kon volgens het team wel deelnemen aan de race, ook al had hij ook een crash in de kwalificatie. Carlos Sainz, die de veertiende tijd had gereden in de kwalificatie, start vanuit de pitstraat, maakte Ferrari bekend. Daardoor schuift Verstappen twee plaatsen op.

Het is mogelijk dat Verstappen nog enkele plaatsen opschuift. Aston Martin is nog druk bezig om de auto’s van Fernando Alonso en Lance Stroll in orde te maken.

Verstappens concurrent Lando Norris start vanaf poleposition. De Brit George Russell (Mercedes) staat ernaast op de eerste startrij. De race start om 16.30 uur (Nederlandse tijd).

ANP