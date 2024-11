Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wacht inhaalrace na mislukte kwalificatie GP Brazilië

Max Verstappen moet in de Grote Prijs van Brazilië vrezen weer een deel van zijn voorsprong op de Brit Lando Norris (McLaren) kwijt te raken. Na een mislukte kwalificatie met de twaalfde tijd, vertrekt de regerend wereldkampioen van Red Bull mede door een gridstraf vanaf de zeventiende positie. Norris kende een moeizaam begin, maar realiseerde de beste tijd en start vanaf poleposition.

De Brit George Russell (Mercedes) en de Japanner Yuki Tsunoda (RB) waren goed voor de tweede en derde tijd. De race begint om 16.30 uur Nederlandse tijd.

Verstappen was na het tweede deel van de kwalificatie al klaar op het Interlagos-circuit van São Paulo. De Nederlander had de twaalfde tijd op het moment dat een rode vlag een einde maakte aan de sessie, nadat de Canadees Lance Stroll van de baan was geraakt. Alleen de tien snelste rijders vervolgden de kwalificatie, die zaterdag met een dag werd verplaatst door het slechte weer in São Paulo. Ook zondag regende het.

Gridstraf

Door een crash van Fernando Alonso volgde ook in Q3 de rode vlag op een moment dat Norris inmiddels de beste tijd had gereden. Na weer een pauze reed Alexander Albon zijn Williams op het oog total loss en lag de kwalificatie opnieuw stil. Norris bleef ook daarna de snelste.

Verstappen wist al dat hij voor de grand prix een gridstraf van vijf plaatsen krijgt, omdat zijn racewagen een nieuwe motor heeft gekregen. Hij begint de race met een voorsprong van 44 punten op concurrent Norris.

Zeges 2023

Vorig jaar won Verstappen in São Paulo zowel de sprintrace als de hoofdrace.

