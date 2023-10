Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Ford Orion, de echte opvolger van de Taunus

Wie Ford al langer volgt, ziet wellicht een terugkerend patroon in de ontwerptaal. Periodes vol ongeïnspireerde modellen wisselen periodes met polariserende designstatements af.

Begin jaren 80 beleeft Ford zo’n designpiek, die resulteert in de Escort MkIII, de Sierra en de Scorpio. Goed nieuws voor liefhebbers, maar niet voor het conservatieve, Escort MkII-, Taunus– en Granada-rijdende deel van de achterban. Net voordat deze groep kopers het merk de rug toe dreigt te keren, komt Ford met een noodoplossing: de Orion.

De Ford Orion

Niets meer of minder dan een Escort met rugzak, waarbij de ontwerpers duidelijk hun best hebben gedaan op een zo min mogelijk controversieel ontwerp, het tegenovergestelde van de Sierra. Tot zover missie geslaagd. Tot en met de achterportieren is de Ford Orion krek eender aan de eind 1980 voorgestelde Escort MkIII. Daarachter zit vooral veel kofferbak, met een geïntegreerd spoilertje en een enigszins panoramische achterruit.

De derde zijruit is komen te vervallen, een ander grilletje zorgt voor onderscheid aan de voorkant. Het geheel oogt keurig, maar leunt wat zwaar op de achterwielen.

Vooral Escort

Ook onderhuids is het vooral Escort wat de klok slaat, alleen de meest basale motor- en uitrustingsvarianten zijn niet beschikbaar. Leuk is de Ford Orion 1.6i met dezelfde aandrijflijn als de sportieve Escort XR3i, maar zonder het uiterlijk vertoon. Dat de Orion ook vrijwel hetzelfde rijdt, mag dus geen verrassing heten, al lijkt onze testredactie iets te merken van de zwaardere bilpartij.

Daarin wel veel bagageruimte, mét neerklapbare achterbankleuning. Opmerkelijk genoeg is er meer ruimte op de achterbank dan in de grotere Sierra. De trouwe Ford-klanten waarderen de moeite en de Ford Orion verkoopt prima. Zo goed, dat ook van de Sierra en Scorpio sedanversies worden nageschoven. Met een facelift in 1986 worden motoren en uitrustingniveaus gelijk getrokken met de Escort.

Daarna gaat het helaas bergafwaarts met de succesformule. Niet alleen brokkelt de populariteit af van sedans in het algemeen, maar ook krijgt de tweede generatie Ford Orion van 1990 (net als de Escort) stevige kritiek op zijn saaie uiterlijk en rijeigenschappen. Drie facelifts en een naamswijziging in ‘Escort sedan’ mogen niet baten. Er is grover geschut nodig, en dat komt in de vorm van de revolutionaire Focus, die de start van Fords volgende designpiek markeert.

Aanbod en prijzen Ford Orion

Als je per sé een Orion wilt, zul je er moeite voor moeten doen. In Nederland zijn ze vrijwel uit het straatbeeld en de zoekmachines verdwenen (net als de gewone uitvoeringen van de Escort MkIII). We vinden er slechts één. Meer kans is er via buitenlandse zoekmachines.

Duur zijn ze niet; voor een goede betaal je hooguit een paar duizend euro. In Duitsland vinden we een in de DDR geleverd faceliftmodel voor maar liefst 8.900 euro. Ook in Zuid-Europa zijn nog enkele, meestal roestvrije stuks te vinden. In de UK ook, maar een rechtsgestuurde Orion is voor ons niet interessant. De 1.6i is nagenoeg onvindbaar.