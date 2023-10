Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start als drievoudig wereldkampioen in GP Qatar

Max Verstappen gaat als kersvers drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 op jacht naar zijn veertiende grand-prixoverwinning van dit seizoen. Hij start op het circuit van Losail van poleposition in de Grote Prijs van Qatar.

De Nederlander beleeft een ongekend dominant seizoen met dertien zeges in zestien races. Hij stelde zaterdag in Qatar zijn derde wereldtitel op rij al veilig in de sprintrace. Veertig jaar na Nelson Piquet veroverde hij op een zaterdag de wereldtitel in de koningsklasse. Verstappen is zeldzaam vroeg al kampioen. Na Qatar telt het seizoen nog vijf grands prix.

In de sprintrace startte de coureur van Red Bull als derde en finishte als tweede. De Australiër Oscar Piastri was net wat sneller in de korte race over 100 kilometer. De Limburger kondigde na het behalen van de titel aan dat hij niet te uitbundig feest ging vieren. Hij heeft zijn zinnen gezet op de winst in de hoofdrace. Hij zal bij de start vooral op de coureurs van Mercedes letten. George Russell en Lewis Hamilton vertrekken vanaf de posities 2 en 3. De grand prix begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.