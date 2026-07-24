Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze camper heeft een dakterras en een garage voor een scooter

Eenmaal wakker geworden in de camper heb je ontzettend veel zin in een kop koffie op een dakterras. Dan komt het goed uit dat je je in de Westfalia Columbus Liner bevindt. Zonder ook maar een stap uit bed te zetten, zit je op het dakterras en heb je toegang tot de ‘Sky Bar’ met een geïntegreerd koffiezetapparaat.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De dag beginnen met een espresso terwijl je uitkijkt over de Alpen, zonder dat je eerst naar de laagste verdieping hoeft (de Columbus Liner heeft immers drie woonniveaus), klinkt als een ideale kampeerochtend. Westfalia presenteerde de Columbus Liner voor het eerst aan het publiek tijdens de Caravan Salon Düsseldorf.

Camper dakterras

De Westfalia-camper heeft, zoals eerder genoemd, drie woonniveaus: de leefruimte onderin, een verhoogd slaapgedeelte en daarboven de optionele ‘Sky Lounge’. Dit dakterras is direct vanuit het bed bereikbaar via een groot dakluik.

Aan het voeteneinde van het kingsize bed bevindt zich de ‘Sky Bar’, waar een koffiezetapparaat op staat dat zowel vanuit het bed als vanaf het dakterras bediend kan worden. Bovendien is het dakterras voorzien van insectenwering, zodat je ’s ochtends niet meteen honderden wespen hoeft te begroeten.

Keerzijde

Met een rijklaar gewicht van ongeveer 3.400 kg en een maximaal toegestaan totaalgewicht van 4.250 kg valt deze camper buiten het bereik van het standaard B-rijbewijs. Een C- of C1-rijbewijs is verplicht om met deze 6,36 meter lange bus op pad te gaan (ook na deze wetswijziging). Dit hogere totaalgewicht is echter noodzakelijk om het laadvermogen van ruim 800 kg mogelijk te maken.

Evenals de ruime garage achterin. Deze garage is volledig afgescheiden van het interieur en biedt plaats aan twee e-bikes of zelfs een 50cc-scooter.

Voor wie graag off-grid kampeert, zijn accupakketten tot 540 Ah lithium beschikbaar, evenals een 3.000 W-omvormer en een zonnepaneel van 165 Wp. De Columbus Liner (Fiat Ducato) wordt aangedreven door een 2,2-liter Multijet3-dieselmotor met vermogens van 140 tot 180 pk.

De prijs

In Duitsland bedraagt de vanafprijs € 83.900. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. Bovendien kunnen de technische specificaties van de camper nog veranderen. Het model dat in Düsseldorf werd getoond betreft een prototype. Liever een goedkopere camper? Kijk dan naar occasions, zoals deze betaalbare campers.