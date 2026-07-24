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Tweede tijd Verstappen in eerste vrije training GP Hongarije

Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.19,559, ruim langzamer dan de Ferrari van Charles Leclerc (1.19,075).

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Lewis Hamilton, de teamgenoot van Leclerc, reed de derde tijd. Isack Hadjar van Red Bull zette de vierde tijd neer, voor de Mercedes van George Russell. WK-leider Kimi Antonelli kwam niet in actie. Zijn plaats in de Mercedes werd ingenomen door rookie Frederik Vesti.

Verstappen behaalde afgelopen weekend met zijn derde plaats bij de Grote Prijs van België zijn derde podiumplaats van het jaar. Hij sprak afgelopen week van een “stijgende lijn”. De Limburger vond het echter moeilijk in te schatten hoe het raceweekend in Hongarije zou verlopen, mede door de updates van andere teams.

Incident

De eerste tekenen waren positief, nadat Verstappen op de mediumbanden vlot de snelste tijd neerzette. Leclerc en Hamilton waren vervolgens sneller, maar op de zachte banden tekende Verstappen even later opnieuw voor de beste tijd. Leclerc dook er opnieuw onder, voordat Lance Stroll (Aston Martin) met een kapotte achterwielophanging voor een rode vlag zorgde. In de resterende minuten kreeg Leclerc daarna ook nog te maken met pech.

Verstappen en Carlos Sainz van Williams moeten zich nog wel melden bij de stewards na een incident waarbij ze elkaar leken op te houden. In de WK-stand staat Verstappen op de zevende plaats met 91 punten. Antonelli bezet de eerste plaats met 204 punten.

Vrijdag staat om 17.00 uur de tweede vrije training op het programma. De kwalificatie is zaterdag om 16.00 uur, waarna de grand prix zondag om 15.00 uur begint.

ANP