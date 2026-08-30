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Jean (58) rijdt heel Europa door in zijn Smart Crossblade: “In de regen verzuip ik zo wat”

Jean Klingenberg (58) bezit allerlei Smarts en in de coronatijd kwam daar een Crossblade bij. Ondanks het ontbreken van een dak of echte voorruit rijdt hij ermee in weer en wind door heel Europa.

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“Deze Smart Crossblade is er eentje uit 2003”, aldus Jean. “Ik heb hem in 2020 uit Noorwegen gehaald. Sindsdien heb ik er een slordige 50.000 km mee gereden. Ik gebruik hem zodra het een beetje mooi weer is, ook in de winter – tegen kou kan je je kleden. Als ik vooraf weet dat het gaat regenen, laat ik hem wel thuis. Ik ga er werkelijk overal mee naartoe, ook naar Smart-evenementen. En of dat nou in Nederland is of in Polen, Zwitserland, Oostenrijk of zoals een paar weken geleden in Tsjechië, we gaan erheen en dan maken we er een feestje van.

Naar de Smart Crossblade Days

Zo gaan we altijd naar de Crossblade Days, een evenement dat speciaal voor dit model wordt georganiseerd. Zo’n drie tot vier weken geleden waren we daar met dertig van deze auto’s. Dan gaan we heerlijk toeren door de bergen, heuvels en bossen, als een soort achtbaantje. Als je ons ziet rijden, is het net de Python.

Allerlei dingen aangepast

Ik heb enkele dingen aangepast. Er zit nu een flipperstuur in. Aangezien ik in al mijn Smartjes een flipperstuur heb, vond ik dat wel fijn. Het toerentellertje zit er standaard niet in. Ik vond het persoonlijk wel fijn omdat erbij te hebben. En er zit een ander uitlaatsysteem onder. Daardoor maakt hij iets meer geluid.

Er zit ook andere software in, waardoor hij geen 71, maar een kleine 90 pk heeft en net wat vlotter rijdt. Om hem stabieler te maken en wat dikker op z’n wieltjes te zetten, zitten er rondom 25-millimeter spacers op, want normaal gesproken staan de wieltjes ielig naar binnen.”

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