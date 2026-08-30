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Deze vijf auto’s zijn razend populair in het buitenland, maar zie je nauwelijks in Nederland

Een Renault Captur op straat zien is in Nederland de gewoonste zaak van de wereld, maar in de Verenigde Staten zul je dit automodel niet tegenkomen. Omgekeerd zijn er ook veel auto’s die nooit in Nederland zijn geleverd, maar in andere landen een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld zijn.

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Dat een automodel nooit officieel in Nederland is geleverd, betekent echter niet dat je het hier helemaal niet tegenkomt. Een mooi voorbeeld daarvan is de Dodge Ram. Hij kwam alleen via grijze import naar Nederland, maar werd hier in zulke aantallen aangeboden dat je nauwelijks meer van zijn verschijning opkijkt. Hieronder staan vijf modellen die je echter niet zo snel zult aantreffen.

GMC Yukon (Noord-Amerika)

De GMC Yukon is een gigantische, luxe zeven- tot achtzits-SUV die vijf generaties telt. Hij deelt zijn basis met de eveneens niet in Nederland geleverde nieuwe Chevrolet Tahoe, maar onderscheidt zich als automodel door een veel hoogwaardiger ontwerp en verfijnde materialen. Standaard heeft de vijfde generatie achterwielaandrijving en een 5,3-liter V8 die 355 pk levert. Nettere uitvoeringen hebben vierwielaandrijving en een 6,2-liter V8 met 420 pk.

GMC heeft nooit nieuwe auto’s in Nederland verkocht en daardoor zijn Yukons zeldzaam. Daarnaast is zijn formaat onhandig in onze parkeervakken, waardoor het animo bij Europese kopers beperkt bleef. Ook kwam hij vanwege zijn inrichting nooit in aanmerking voor een grijs kenteken om belastingkosten te drukken.

Renault Kwid (Latijns-Amerika en India)

De Renault Kwid is eigenlijk de benzineversie van het idee achter de Dacia Spring. Hij is een zeer compacte crossover, met een 0,8- of 1,0-liter driecilinder met 54 tot 70 pk.

Wat dit automodel in het buitenland zo populair maakt, doet hem in Nederland de das om: hij is spotgoedkoop. Zijn lage nieuwprijs – omgerekend ongeveer 5.000 euro in India en 11.350 euro in Brazilië – is mede mogelijk doordat Renault op verschillende veiligheidssystemen en de carrosseriestructuur heeft bespaard.

De Kwid voldoet in zijn huidige vorm niet aan de Europese eisen voor typegoedkeuring, terwijl de Spring verstevigingen heeft en hier verkocht mag worden. Al met al is hij juist aantrekkelijk in prijsgevoelige markten.

Toyota Alphard (Azië, Midden-Oosten en Rusland)

De Toyota Alphard is een gigantische luxe MPV en het luxevlaggenschip van Toyota in Azië. Hij is ontworpen om hoogwaardig comfort te bieden, heeft een zeer opvallende, chroomrijke grille en biedt een koninklijke hoeveelheid ruimte aan zeven of acht inzittenden.

De auto combineert de praktische eigenschappen van een personenbus met de absolute luxe van een limousine. Denk daarbij aan verwarmde en gekoelde stoelen met verschillende massagefuncties, voetenbankjes en entertainment voor alle inzittenden.

Ook de Alphard heeft hetzelfde probleem voor de Europese markt als de GMC: hij is groot, zwaar en breed. Daardoor zou hij in Europa te duur en te onpraktisch zijn. Daarbij kwam de auto in 2002 op de markt, toen grote MPV’s in Europa langzaam aan populariteit begonnen in te boeten, ten gunste van grote SUV’s.

Volkswagen Jetta GLI (Noord- en Zuid-Amerika)

Hoe zou een Volkswagen Golf GTI eruitzien als sedan? Dat moet ongeveer de gedachte achter de Jetta GLI zijn geweest. De Jetta werd in Nederland verkocht, maar verdween in 2014 van de Europese markt. Een voordeel van dit automodel is dat zijn kofferbak 510 liter heeft en hij nog steeds optioneel met handgeschakelde zesversnellingsbak geleverd wordt. Verder deelt hij techniek met de Golf GTI: voorwielaandrijving, een geblazen 2,0-liter viercilinder met 228 pk en een adaptief dempingssysteem.

De Jetta GLI kwam ook niet naar Nederland. De belangrijkste reden daarvoor ligt voor de hand: de populariteit van sedans nam in Europa snel af. Daarnaast zou de sportieve Jetta bovendien dicht tegen de veel populairdere Golf GTI aan schuren.

Wuling Hongguang Mini EV (China)

Deze auto begon als een boodschappenkarretje voor Chinezen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een Aziatische cultheld. Hij heeft een minuscuul formaat en is elektrisch. Met neergeklapte achterbank kun je bovendien verrassend veel meenemen, terwijl er met de achterbank omhoog plaats is voor vier inzittenden in de 3,25 meter lange auto.

Daarnaast zijn er bijna geen EV’s wereldwijd te noemen die je nieuw voor ongeveer 5.000 euro kunt kopen. Wat je daarvoor krijgt? Een elektromotor van 27 of 42 pk, die gekoppeld is aan een 9,3- of 25,1 kWh-accupakket. Voor gebruik in de stad is de beperkte topsnelheid van maximaal 100 km/h bovendien geen groot bezwaar.

Veiligheid is het belangrijkste pijnpunt van de Wuling. In zijn huidige vorm voldoet de auto niet aan de Europese eisen voor typegoedkeuring. Er is wel het Letse bedrijf Freze dat deze aanpassingen doorvoert en het automodel in Europa verkoopt, maar daarmee verdubbelt de prijs. Wat deze auto nog minder aantrekkelijk maakt, is dat je alleen aan een 220 V-stopcontact kan laden. Een volledige laadbeurt duurt daardoor ongeveer zes tot acht uur.

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