Je raadt nooit welk merk deze Abarth 124 Spider bouwde

Van de toenmalige topman van het Fiat-concern, Sergio Marchionne, mocht Alfa Romeo geen auto’s buiten Italië bouwen, maar die regel gold niet voor Abarth. Of… In deze aflevering van Sjoerds Weetjes hoor je het verhaal achter de Abarth 124 Spider.

Sergio Marchionne zou zich in zijn graf omdraaien als hij hoort dat Alfa Romeo inmiddels wel auto’s buiten Italië bouwt. En de voormalige topman van het Italiaanse concern niet alleen. Ook de Italiaanse overheid vindt het niet kunnen. Het leverde eerder dit jaar nog een hilarische situatie op.

Alfa Romeo Milano

De top van Alfa Romeo was voornemens om zijn nieuwste model ‘Milano’ te noemen. Milano oftewel Milaan is de stad waar Alfa Romeo zijn rijke historie opbouwde. Het is een stad die eigenlijk onlosmakelijk met Alfa Romeo is verbonden.

Dat weet men bij Alfa Romeo. Vandaar dat er ooit een model met de typenaam op de markt kwam. Maar toen de fabrikant de naam wilde afstoffen voor een nieuw type, kwam er verzet. De naam Milano werd toen, een jaar of vijftien geleden, op het allerlaatste moment vervangen door Giulietta.

Recent zag Alfa Romeo weer een gelegenheid om de aanduiding Milano opnieuw te introduceren. De wagen en naamplaatje waren reeds aangekondigd, toen de Italiaanse overheid nu bezwaar maakte. Een auto die buiten Italië wordt gemaakt, mag geen Italiaanse naam dragen, zo was het argument. Waar Sergio Marchionne juist zei dat Alfa Romeo 100% Italiaans is, is het huidige management niet zo loyaal aan het thuisland. De Milano werd zodoende Junior vanwege zijn Poolse paspoort.

De Abarth (Fiat) 124 Spider

Maar Sergio zag geen probleem voor Fiat, dat reeds auto’s in tal van andere landen maakte. En evenmin voor Abarth. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes legt Sjoerd van Bilsen je uit waar de 124 Spider wordt gebouwd. Wat het verhaal van Alfa Romeo precies met dat van de open Abarth te maken heeft. En hij laat weten hoe de 124 Spider tot stand is gekomen.