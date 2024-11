Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Ford Focus CC Pluvius haat | Sjoerds Weetjes 424

Toen Ford zijn Focus CC lanceerde, was het niet de eerste cabriolet met inklapbare hardtop die de Amerikaanse autobouwer introduceerde. Toch verliep de verkoopstart van de open vierzitter niet geheel probleemloos. Hoe dat zit, zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

In de video zegt Sjoerd 50 jaar, maar het is wel meer dan 70 jaar terug dat Ford voor de allereerste maal een cabriolet met een retractable hardtop in productie nam. Een dergelijke dakconstructie was voor Ford nieuw, maar het idee was al oud. Zo’n 20 jaar daarvoor bouwde Peugeot een cabriolet waarbij het stalen dak in zijn geheel onder de bagageklep verdween. Je moest de achterklep naar achteren toe open scharnieren, waarna het dak in zijn geheel in de bagageruimte werd opgeborgen. Het dak schoof als het ware recht naar achteren toe. Na het sluiten van de achterklep was de Peugeot klaar voor vertrek. Peugeot paste het op meerdere modellen toe, maar in alle gevallen bleven de productiecijfers laag.

De Ford Focus CC

Ford introduceerde zijn variant in de jaren vijftig op onder andere de Fairlane. In vergelijking met het dak van Peugeot was er een extra handeling. Het voorstel deel van het dak klapte naar beneden, zoals Sjoerd je in deze video laat zien. Ford bracht het dak op verschillende modellen uit, maar een echt vervolg werd er niet aan gegeven. Toekomstige cabriolets van het merk met het blauwe ovaal kregen een linnen kap. Tot in 2002.

Toen stond op de Autosalon van Parijs een studiemodel onder de naam Focus Vignale Concept. Sjoerd neemt je mee naar 2002, om vanuit dat jaar naar 2006 en 2007 te gaan. Hij legt je uit hoe het dak van de Focus CC werkt, wat er bijzonder aan is en vooral waarom de Ford Focus CC een valse start kende. Hij doet dat aan de hand van het eerste modeljaar, die kort voor de gefacelifte versie werd gebouwd.