Officieel! Over twee jaar zitten Porsche-fans huilend bij Ivo Niehe

Wat zaten ze te huilen, daar op de tribune bij Ivo Niehe! Honderden Take That-fans waren in 1996 van over de hele wereld naar Hilversum afgereisd om daar het allerlaatste tv-optreden van de boyband te kunnen zien. Porsche-liefhebbers gaan over twee jaar iets soortgelijks doen, want hét is officieel…

En met ‘hét’ bedoelen we het afscheid van de meest spectaculaire verbrandingsmotor op de markt: de MA2.75 van Porsche. De atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor van onder meer de GT3 en GT3 RS, die razendsnel opspoelt tot maximaal 9.000 tpm.

Porsche komt met onvermijdelijk nieuws

De MA2.75 is een glorieuze krachtbron. Eentje die het als laatste der Mohikanen een stuk langer heeft volgehouden dan gedacht, want in deze tijd van elektrificatie is hij een buitenbeentje, natuurlijk. Want zelfs de 911 is nu met hybrideondersteuning leverbaar.

Daarom komt Porsche GT-chef Andreas Preuninger met het onvermijdelijke nieuws. De GT3-motor – die ook wordt gebruikt in de Cayman GT4 RS, 718 Spyder RS en 911 S/T – blijft nog twee jaar toeren maken en moet dan stoppen. Laten we hopen dat er nog een afscheidstournee volgt.

‘Zonder regelgeving het eeuwige leven’

“Zonder regelgeving zou [de motor] het eeuwige leven hebben”, zei Preuninger tegen Autocar. “Ik denk niet dat we aan de Euro 7-norm kunnen voldoen zonder elektrificatie of turbo’s. We kunnen de GT3 nog twee jaar verkopen.”

De 911 GT3 is net gefacelift en daarbij is zijn zescilinder boxermotor 510 pk sterk gebleven. Dat Porsche er niet meer uit heeft gehaald, heeft te maken met het feit dat de auto anders niet kan voldoen aan de huidige Euro 6-eisen.