Een half miljoen voor twee BMW’s?! Alle highlights van InterClassics 2026

Een week geleden lag er nog sneeuw, maar toch is het klassiekerseizoen al begonnen. Traditiegetrouw gebeurt dat op InterClassics, dat ieder jaar in januari wordt gehouden in Maastricht.

Waar halen autohandelaren ze vandaan? Dat vroegen we ons bijna constant af toen we deze video maakten op InterClassics 2026. Want het aantal klassiekers en youngtimers met bizar lage tellerstanden op de beursvloer is bijna ongelofelijk.

Ultralage kilometerstanden op InterClassics

Een Autobianchi A112 met 400 kilometer op de klok. Prachtig, maar wat ga je ermee doen? Niet rijden, waarschijnlijk, want dan maak je hem steeds minder uniek. In een collectie zetten dan maar? Tja, daar is het autootje misschien niet bijzonder genoeg voor.

Prijzen klassiekers en youngtimers zijn hoog

Dat de prijzen van old- en youngtimers hoog zijn, is een terugkerend thema. De tijden dat je een toekomstige klassieker voor een habbekrats kon kopen, zijn echt voorbij. De mooie exemplaren zijn namelijk al lang sky high gegaan.

Al zijn die prijzen soms ook gewoon gerechtvaardigd. Zo stond er een zeldzaam setje op InterClassics: een Alpina B12 5.0 en 5.7 Coupé, waarbij die eerste 175.000 euro kost en die tweede 325.000 euro en recent aan een 110.000 euro kostende restauratie is onderworpen. Oef!

InterClassics 2026 nog tot en met 18 januari

Hoe dan ook, er is nog veel meer te zien op de beursvloer. Bekijk onze video maar. Wil je zelf nog een bezoekje brengen aan InterClassics. Het event duurt nog tot morgen. En anders begint over een paar weken Rétromobile al in Parijs. Ook best goed te bereizen vanuit Nederland.