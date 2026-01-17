Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze no-nonsense occasion rij je als klassieker belastingvrij tegen een scherp bedrag

De eerste Opel Corsa is een eenvoudige en betaalbare klassieker, met een hoge nostalgiewaarde. De occasion maakte begin jaren tachtig mobiliteit bereikbaar voor een groot publiek.

De eerste generatie Opel Corsa, ook wel bekend als de Corsa A, verscheen in 1982 en was bedoeld als klein, licht en zuinig alternatief binnen het Opel-gamma. Daarmee groeide de Corsa al snel uit tot een vertrouwd straatbeeld, zowel in Nederland als daarbuiten. Als occasion is hij tegenwoordig een stuk zeldzamer. Deze Corsa-varianten zie je ook niet elke dag.

De Opel Corsa is een compacte basisauto

Hoewel de techniek deels overeenkomt met andere Opel-modellen uit die periode, stond de Opel Corsa A duidelijk op eigen benen. Het hoekige ontwerp met korte overhangen en een hoge daklijn was vooral functioneel. De occasion met drie deuren was veruit het populairst, terwijl de latere vijfdeurs meer praktisch gebruiksgemak bood.

Het interieur van deze Opel Corsa is sober, zelfs naar maatstaven van zijn tijd. Dunne stoelen, veel hard plastic en minimale uitrusting bepalen het beeld. Juist die eenvoud maakt de occasion vandaag de dag aantrekkelijk als klassieker. Geen overbodige systemen, geen elektronica, alleen de essentie van autorijden.

Bescheiden vermogen

Motorisch bleef de Opel Corsa bescheiden, want alle occasions beschikken over atmosferische viercilinders. De kleinste en zwakste variant is een 1,0 liter met 45 pk en de topvariant werd in de GSi geleverd: een 1,6 liter die 101 pk produceert. Sprinttijden en topsnelheden waren van ondergeschikt belang; het lage gewicht zorgde ervoor dat de auto vlot genoeg aanvoelde in dagelijks gebruik.

Het onderstel van de occasion is eenvoudig afgestemd en vooral gericht op comfort en voorspelbaarheid. Besturing zonder bekrachtiging en een handgeschakelde vier- of vijfversnellingsbak zorgen voor een directe rijervaring. Verder is de voorwielaandrijving van de Opel Corsa niet heel spannend, maar wel adequaat.

Aandachtspunten van de Opel Corsa-occasion

Roest vormt veruit het grootste aandachtspunt bij de Opel Corsa A. Dorpels, wielkasten, veerpoten en de bodemplaat verdienen grondige inspectie. Ook de elektrische installatie is gevoelig voor ouderdomskwalen, zoals slecht werkende verlichting en oxidatie in stekkers. Controleer dus van tevoren of alles aan je occasion werkt.

Prijs van deze occasion

Er staan momenteel maar vier occasions te koop op Gaspedaal.nl. De goedkoopste heb je al voor 3.500 euro, maar wij hebben hier de duurste uitgelicht. Dit grijze model uit Eindhoven kost namelijk 5.995 euro. De andere modellen zijn eigenlijk net te jong en hebben daarom slechts de status van youngtimer, terwijl ons model uit 1984 komt.

Daardoor is hij een oldtimer en kun je hem belastingvrij rijden. Deze Opel Corsa is origineel in Nederland geleverd en heeft maar één eerdere eigenaar gehad, die 92.067 kilometer op de teller heeft gezet. Dit model is een 1.2 S, waardoor hij over 55 pk beschikt.