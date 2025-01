Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto van het Jaar 2025: elektrische Alpine A290 is échte hot hatch!

Zo’n schattige Renault 5 met wat extra vermogen en guitig spoilerwerk kan toch geen overtuigende sportieve hatchback zijn? Wel, dat is de Alpine A290 toch zeker. Sterker nog, de voorwielaangedreven Alpine gaat door lift-off overstuur makkelijker dwars dan menig achterwielaangedreven auto. En hij is ook nog Auto van het Jaar.

De Alpine A290 laat de glorieuze tijden van de Franse hot hatchbacks herleven. Denk aan de Renault 5 GT Turbo, de Clio RS, de Peugeot 205 1.9 GTI en de 306 GTI. Om er eens een paar te noemen. Stuk voor stuk levendige rijmachines met een giftig insturende voorzijde en een avontuurlijk afgestemde achteras. Duidelijker: door gas te lossen op het juiste moment duwt de achterzijde de voorwielaangedreven neus de bocht in. Time je dat verkeerd, dan sta je zomaar achterstevoren en dat scherpe rijgedrag maakt een sportievere hatchback uitdagend om te rijden.

Geen sperdifferentieel op de Alpine A290

Voor net geen 45.000 euro krijg je in de Alpine A290 onder de klep 220 pk en 300 Nm op de aangedreven voorwielen. Verder is hij voorzien van een flink aangedraaid onderstel, grotere remmen, sportievere banden en een stevig aangedikt koetswerk.

Een mechanisch sperdifferentieel ontbreekt, maar met subtiele remingrepen probeert hij sperwerking te simuleren en je voelt de voorbanden dan ook aan het stuur trekken voor extra beleving.

Lift-off overstuur

De Alpine A290 stuurt lekker in, maar verwacht geen keihard onderstel. Er zit best wat beweging in en dat maakt het mogelijk om de balans te bespelen. Dat kan leuk binnen de grenzen van het redelijk vrije esp of met alle hulpjes uit. Gooi hem bijvoorbeeld hard een bocht in door gas te lossen en een zwieper aan het stuur te geven.

Je weet vervolgens niet wat je meemaakt, want er is op dit moment geen andere voorwielaangedreven EV met dit speelse weggedrag. Hij laat dan de heerlijke fratsen van een klassieke hot hatch zien. De neus duikt naar binnen en de kont breekt fantastisch uit. Bijna in slow motion draait hij om zijn centrale as en daagt hij je uit om alle stuuruitslag te gebruiken om die overstuuractie te corrigeren.

Resetknop

Ondanks de korte wielbasis van de Alpine A290 zijn de grenzen verrassend benaderbaar. Oké, we reden hem op winterbanden die een extra randje voorspelbaarheid toevoegen, maar op de een of andere manier schiet hij niet onbesuisd in het overstuur, maar bouwt hij geleidelijk de sliphoek op. Zo kun je er bewust meespelen en van genieten.

Door gas te geven en rustig uit te sturen komt hij weer terug in het gareel, alsof je een resetknop indrukt. Let wel, voor dergelijke capriolen moet het esp uitgeschakeld worden, maar dat blijft dan ook echt op non-actief staan. Dat in combinatie met zijn speelse weggedrag maken dat de Alpine A290 zich een hot hatch mag noemen.