Deze auto’s komen in 2025 nieuw op de markt (deel 4)

Fabrikanten hebben last van stagnerende EV-verkopen, maar op de introductieagenda is dat niet te zien. Ook in 2025 maken we kennis met de ene na de andere elektrische auto.

In deze artikelen lichten we uit welke nieuwe auto’s je dit jaar kan verwachten. De delen zijn op alfabetische volgorde.

Deze nieuwe auto’s komen in 2025 op de markt McLaren

Mercedes-Benz

MG

Mini

Mitsubishi

Opel

Peugeot

Polestar

Porsche

Nio

Nissan

McLaren

De nieuwe McLaren W1 is krankzinnig, met 1.275 pk en 1.340 Nm op de achterwielen en een gewicht van 1.399 kilo, maar de toekomstige performance-SUV van het merk is interessanter.

Er is nog niks over bekend, maar we zouden er aan het einde van het jaar al een teaser van te zien kunnen krijgen. Volgens de geruchten roept McLaren de hulp in van BMW bij de ontwikkeling van het model.

Mercedes-Benz

Voor Mercedes wordt de nieuwe CLA een belangrijke auto. Hij staat als eerste op de Mercedes-Benz Modular Architecture, een platform dat geschikt is voor brandstofmotoren én elektrische aandrijving. Voor een relatief compacte EV heeft de CLA interessante techniek aan boord, zoals een 800 volt-boordnet, waarmee hij supersnel kan laden (maximaal 320 kW) en een tweeversnellingsbak.

Verder zet Mercedes dit jaar wat speelgoed in de rekken: de AMG Purespeed (een SL zonder dak, maar mét halo) en de AMG CLE 63 (met V8). Bovendien treedt AMG in de voetsporen van BMW M door met een eigen performance-SUV te komen. De eerste praktijktests met de volledig elektrische machine zijn eind 2024 pas begonnen, dus we verwachten hem niet in 2025 op de markt.

MG

MG is lekker bezig geweest in de afgelopen maanden, met de introductie van de hybride ZS, de plug-in hybride HS en de elektrische Cyberster.

In 2025 komen daar, zoals het er nu naar uitziet, twee elektrische SUV-modellen bij: de opvolger van de razend populaire ZS EV en de opvolger van de weinig populaire Marvel R. Die eerste gaat ES5 heten.

Mini

Mini heeft in een rap tempo zijn modellengamma vernieuwd. De drie- en vijfdeurs hatchback en Cabrio hebben een grondige update gehad en er zijn allerlei elektrische modellen bijgekomen: de Cooper, Aceman en Countryman. Is er nog nieuws over voor 2025? Nee, eigenlijk niet. Of het moet zijn dat de eerste elektrische Cooper en Aceman John Cooper Works aan klanten worden uitgeleverd.

Mitsubishi

Bij Mitsubishi debuteert de nieuwe Outlander PHEV. Zo’n tien jaar geleden liep het Japanse merk erop binnen, dankzij de lage bijtelling van dat model. Dat voordeel zal de opvolger niet hebben. Sterker nog, voor plug-in hybrides wordt het de komende jaren alleen maar moeilijker.

Er komt een aangepaste meetcyclus aan, waardoor de officiële CO2 -uitstoot van PHEV’s omhooggaat, en de aparte bpm-tabel verdwijnt. Op basis van de Renault Symbioz en Scenic introduceert het merk twee SUV’s.

Opel

De Citroën Ami heeft een facelift gehad, dus krijgt de Opel Rocks Electric die ongetwijfeld ook. Net als Ford met de Capri gaat Opel de klassieke naam Manta gebruiken voor een elektrische crossover.

Het model stond op de agenda voor 2025, maar is uitgesteld. Verder zal de fabrikant druk zijn met de uitlevering van de kersverse Frontera en Grandland.

Peugeot

Ook bij Peugeot is 2025 een rustig jaar, omdat er in 2024 al zoveel onthuld is. Op de kalender staan de e-408 en de e-3008 en e-5008 Long Range. De e-408 gebruikt de 210 pk leverende elektromotor uit de e-3008, maar gek genoeg niet diens 73 kWh-batterij. In plaats daarvan kiest Peugeot voor een 58 kWh-versie. Dat betekent dat de e-408 met zijn actieradius tussen de 445 en 453 kilometer blijft hangen, afhankelijk van de uitvoering. Snelladen is geen specialiteit van de e-408.

Hij haalt maximaal 100 kW, net als de vijf jaar oude e-208. De e-3008 en e-5008 halen 160 kW, maar het sterkste punt van de twee nieuwe Long Rangeversies is de 97 kWh-accu, waarop een actieradius van 700 kilometer gehaald moet kunnen worden.

Polestar

Komt de Polestar 5 ooit nog eens? Want het is al bijna twee jaar akelig stil rondom de Chinees-Zweedse Porsche Taycan-concurrent.

De grote vierdeurs coupé zou eerst in 2024 op de markt komen, toen in 2025 en nu wordt er 2026 geroepen. Dus ja, Polestar heeft niet veel te melden dit jaar.

Porsche

De 911 en 911 GT3 zijn gefacelift, dus is het wachten op de Turbo. Die krijgt hybride-ondersteuning, net als de nieuwe GTS, en wordt meer dan 700 pk sterk.

Ter vergelijking, de huidige Turbo S komt tot 650 pk. Daarbij is het eindelijk tijd voor de elektrische Porsche 718 Boxster en Cayman. Ze hebben een 800 volt-boordnet, laden met maximaal 270 kW en hebben een actieradius van minimaal 400 kilometer.

Nio

Het belangrijkste nieuws bij Nio is dat de Chinese fabrikant in 2025 met twee nieuwe merken naar Europa komt: Firefly en Onvo, gericht op lagere segmenten. Firefly is een budgetmerk, met als eerste model een elektrische hatchback van 30.000 euro.

Onvo zit daar een trede boven. Waarschijnlijk debuteert het met de L60, een elektrische cross-over in het segment van de Tesla Model Y. De auto wordt leverbaar met een 75, 100 of 150 kWh-accupakket, waarmee hij maximaal 730 kilometer ver komt.

Nissan

Bestaat Nissan volgend jaar nog? Waarschijnlijk wel, maar het water staat de fabrikant wel aan de lippen. Volgens een hooggeplaatste bron heeft Nissan nog twaalf maanden om het tij te keren, anders zou het weleens afgelopen kunnen zijn. Krijgen we nog wat nieuws te zien in het komende jaar?

Ja, de 436 pk sterke Ariya Nismo komt binnenkort naar Nederland en waarschijnlijk maken we kennis met de volgende generatie Leaf, die op hetzelfde platform staat als de Ariya en de Renault Scenic E-Tech. En laten we ook de elektrische Micra op Renault 5-basis niet vergeten.