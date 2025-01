Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen had eigenlijk een Cupra willen zijn

Geboren als Volkswagen maar opgemaakt als Cupra, of andersom. De ID.UNYX die in China op de markt komt, is een gekke VAG-mix.

Doordat in China het modellenaanbod van VW compleet anders is dan in Europa, zien we soms auto’s die we niet verwachten. Overlap zien we vaker, zo lijkt de Europese Tayron erg op de Chinese.

Volkswagen of Cupra

Nu zien we dus een opvallende mix tussen de Volkswagen ID.5 en de Cupra Tavascan. In de basis zijn beide auto’s ook in Europa hetzelfde, maar een VW met zo’n scherpe neus en welvingen in de motorkap kennen wij niet en gaan we naar verwachting ook nooit zien.

Cupra Tavascan. Cupra Volkswagen ID. UNYX. (Afbeelding: Volkswagen)

Ook in China is de Volkswagen/Cupra volledig elektrisch. Opvallend is dat ook de specificaties gelijk zijn aan de techniek die we op ons continent kennen. Zo beschikt de instapper over een 286 pk-elektromotor op de achteras die zijn energie put uit een 77 kWh-accupakket. Het topmodel heeft 340 pk.

Volkswagen ID. UNYX. (Afbeelding: Volkswagen) (Afbeelding: Volkswagen)

In Nederland heeft de Cupra Tavascan een prijskaartje van net geen 49 mille en in China is de auto te koop vanaf 209.990 Chinese renminbi. Omgerekend is dat zo’n 28 mille. De auto wordt ook in het Aziatische land gebouwd.