Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M4 CS vs. Ford Mustang Dark Horse: welke is de beste?

Autovisie gaat op pad met twee verschillende karakters: de BMW M4 CS en de Ford Mustang Dark Horse. Welke van de twee moet je hebben?

Net als de gewone coupés kreeg ook de M4 eerder dit jaar nieuwe bumpers en frisse lichtunits. De grille bleef onaangeroerd én de BMW M4 CS werd geïntroduceerd, een tot 550 pk opgevoerde, 20 kilogram lichtere en rauwere versie van de M4 xDrive Competition.

BMW M4 CS is meer hardcore

Met 211.143 euro is de CS 57.000 euro duurder! Hij heeft vierwielaandrijving en is rondom op scherp gezet. Met hardere bussen in de ophanging, stijvere veren, aangepaste adaptieve dempers, dikkere stabi’s en meer camber is gezocht naar extra feedback, extra grip en minder koetsbewegingen. Eigenlijk hetzelfde concept als de Ford Mustang Dark Horse.

Om iets van gewicht te besparen heeft de CS een titanium einddemper en is er gestrooid met carbon. Toch merk je niet dat hij met 1.730 kg lichter is dan de normale M4 xDrive Competition en die 20 pk extra voelt ook niemand. De dubbelgeblazen zes-in-lijn hangt bovendien in hardere motorsteunen voor een directere respons. De centrale multiplatenkoppeling regelt de variabele vierwielaandrijving en er is een modus met alle krachten op de achteras. Daarnaast biedt hij veel instelmogelijkheden voor onderstel, besturing, dempers, uitlaat, remmen, ESP en traction control om zich in te leven in het gewenste personage. Van brave coupé tot brute actieheld.

Ford Mustang Dark Horse als voorlopig topmodel

De nieuwe Ford Mustang staat op een doorontwikkeling van het vorige platform en maakt gebruik van de bekende Coyote-V8 met een verbeterd inlaattraject, voorzien van een dubbele gasklep. Een compleet nieuwe Mustang is een groot woord, maar als Ford het zo wil noemen: prima. Hulde voor het feit dat hij nog bestaat, want de Camaro en de Challenger met V8 zijn gesneuveld.

Ford levert de zevende generatie in Europa als ironisch statement alleen met achtcilinder, omdat de 2.3 Ecoboost viercilinder beperkte populariteit genoot en het te duur was om hem aan onze uitstootregels te laten voldoen. De Mustang blijft motorisch bij de basis en de afmetingen zijn ook nagenoeg hetzelfde gebleven. Het plaatwerk en de lichtunits zijn anders, met voortaan op alle versies een motorkap met centrale uitstroomopeningen. De GT Fastback haalt uit zijn 5,0-liter een vermogen van 446 pk en kost 131.900 euro.

Het voorlopige topmodel en de opvolger van de Mach 1 is de Dark Horse en kost 145.400 euro, waarvan meer dan de helft bpm! In Amerika kost hij een paar stuivers en levert hij 500 pk, maar de Europese censuur knijpt hem af op 453 pk en een koppel van 540 Nm. Hij weegt met 1.770 kg iets meer dan de gewone Stang, maar verschillen zijn er genoeg. Zoals scherpere nokkenassen, de Tremec-zesbak uit de Mach 1, kortere bakverhoudingen, een torsen-sperdifferentieel en het Performance Package. Daarmee krijgt hij extra koelers voor motor en achteras, dikkere stabi’s, stuggere actieve dempers, royale Brembo-remmen en een veerpootbrug.