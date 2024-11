Deel dit: Share App Mail Tweet

5 heerlijke GT’s die inmiddels flink zijn afgeschreven als occasion

In de markt voor een fijne GT? Deze alternatieven voor de BMW 6-serie en Jaguar XK (die we in deze Occasion Battle hebben getest) zijn als occasion voor redelijke bedragen te vinden. Al ben je er dan met dit soort auto’s nog niet…

We hebben het vaker gezegd: dat luxewagens van weleer nu een enigszins behapbare aanschafprijs hebben, betekent niet dat ze goedkoop zijn om te rijden. In tegendeel, het onderhoud kan namelijk flink in de papieren lopen.

5 fijne GT’s als occasion

Schrikt dat idee je niet af, dan ben je mogelijk geïnteresseerd in een van de vijf onderstaande grand tourers.

1. Aston Martin V8 Vantage

De Aston Martin is tweedehands een stuk duurder dan de BMW en de Jaguar die we eerder noemden. De compacte Britse coupé komt binnen bereik vanaf 45.000 euro.

Hij biedt slechts plek aan twee personen en is duidelijk meer een sportwagen dan een sportief gelijnde zakenexpress. Zijn V8 klinkt glorieus, helemaal als de klep in de uitlaat bij hogere toeren opengaat, en is 385 of 426 pk sterk, afhankelijk van het bouwjaar.

2. Cadillac XLR

Oh, wat waren we gespannen toen Cadillac aankondigde de spectaculaire Evoq Concept in productie te zullen nemen! Zou het merk de geweldige proporties van het studiemodel kunnen vertalen naar een straatauto?

Het antwoord bleek helaas te zijn: nee. Alle ingrediënten van de Evoq zitten in de XLR, maar dan nét in de verkeerde verhouding. En toch draaien we onze nek als we de GT tegenkomen, wat dat gebeurt eigenlijk nooit. De XLR is ontzettend zeldzaam en dat maakt hem zo leuk. Prijzen van XLR-occasions op Gaspedaal.nl variëren van zo’n 17.500 euro tot 45.000 euro.

3. Lexus SC430

Doe eens gek en ga voor een auto die bijna niemand kent en bijna niemand mooi vindt. Want dat je met de Lexus SC430 in een witte raaf rijdt, staat buiten kijf.

Op het moment van schrijven staan er slechts vier te koop in Nederland, voor tussen de 20.000 en 30.000 euro. Toen de Lexus in 2001 op de markt kwam, richtte hij zijn pijlen op de Mercedes SL, met een aluminium cabriokap, een luxe aangekleed interieur en een 4,2-liter V8 met 286 pk.

4. Mercedes-Benz SL 500

De laatste Mercedes die onder leiding van Bruno Sacco is ontworpen blijft een fraaie verschijning. Hij is gebouwd van 2000 tot 2011 met V6-, V8- en zelfs V12-motoren.

Door zijn metalen vouwdak is de R230-generatie van de SL het beste van twee werelden: een winterharde coupé en zomerklare cabriolet. Als SL 500, met 5,5-liter atmosferische achtcilinder, levert de GT 388 pk. Qua prijs zit de Mercedes op hetzelfde niveau als de 6-serie en de XK. Zie hier het Gaspedaal.nl-aanbod.

5. Porsche Panamera

De eerste generatie Porsche Panamera ligt niet lekker op het netvlies. Vooral van zijn achterzijde als een hurkende hond worden we weinig vrolijk.

Toch is de vierdeurs coupé een fabelachtige kilometervreter, met veel ruimte aan boord, een keurige afwerking en een uitgebreide selectie aan motoren. Het instapmodel heeft een 3,6-liter V6 met 300 pk, maar je kunt ook gaan voor de 4,8-liter V8, mét of zonder turbo’s. Voor de iets verstandigere koper bestaat er een Panamera S Hybrid. Het complete Gaspedaal.nl-aanbod vind je hier.