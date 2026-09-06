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Voor zo weinig geld kun je een gebruikte BMW Z3 in een fantastische Individual-kleur kopen

De BMW Z3 is een ontzettend leuke sportauto, maar wat ons betreft zie je hem te vaak in het zilvergrijs of donkerblauw. En dat terwijl er tweedehands genoeg geweldige Individual-kleuren te vinden zijn.

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De BMW Z3 is van 1995 tot en met 2002 gebouwd. Dat vroege exemplaren al meer dan dertig jaar oud zijn, is te zien aan de occasionprijzen, die aangenaam laag liggen. De Z3 is er met vier- en zescilinders geweest, met een normale koets of als widebody. Als opmerkelijke gestileerde coupé is-ie zeldzaam.

Te vaak zilvergrijs of zwart

Naar een auto met een vrolijke kleur moet je eveneens goed zoeken, want de meeste zijn helaas zilver, grijs, zwart of donkerblauw. Maar het mooie is dat er best een aantal zijn uitgevoerd in een afwijkende BMW Individual-tint, zoals de fantastische exemplaren hieronder.

Fiji Green is smaakgevoelig

We beginnen met een 6.999 euro kostende BMW Z3 met 152.000 kilometer op de teller in Fiji Green, een spectaculaire (smaakgevoelige) kleur groen, die terugkomt op de biezen van de met leer beklede stoelen. De auto betreft een 1.9 met 118 pk uit 1999 en staat te koop in Duitsland.

Paarsblauwe BMW Z3 1.9

Dan hebben we een wederom een 1.9 met 118 pk uit 1999, maar dan in Velvet Blue; een blauwe tint waar duidelijk een stukje paars doorheen zit. De Z3 staat wederom in Duitsland te koop – daar vind je gewoon de zeldzaamste exemplaren – kost 14.999 euro en heeft 111.222 kilometer gelopen.

Faceliftmodel Z3 in Sienna Red

En vervolgens maken we wederom een stap omhoog in prijs, naar 18.990 euro voor een faceliftmodel uit 2000 met een 1,8-liter viercilinder en 118 pk. De bijzonder fraaie Z3 heeft slechts 75.800 kilometer op de teller staan en is uitgevoerd in Sienna Red.

Nauwelijks gebruik sinds 1998

Nu wordt het helaas wel érg duur, want de volgende Z3 kost maar liefst 23.784 euro. Het gaat om een 1.9 met 140 pk uit 1998, die in achtentwintig jaar nauwelijks is gebruikt (kilometerstand: 37.688) en er heerlijk bij staat in Palmetto Green.

BMW Z3 Coupé 3.0 uit 2000

Tot slot gaan we naar Nederland, waar we een Z3 Coupé vinden in de kleur Evergreen. De BMW komt uit 2000, heeft een 280 pk leverende 3,0-liter zes-in-lijn onder de kap en zit met zijn kilometerstand boven de twee ton. Prijs? Bijna 26.000 euro.

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