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In deze Nederlandse stad moet je blij zijn als je auto níet wordt opengebroken

Het aantal auto’s dat in Nederland werd opengebroken daalde in de eerste maanden van dit jaar met 0,5 procent, maar er is één stad die juist een stijging van bijna 30 procent liet zien.

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Van januari tot en met juli registreerde de Nederlandse politie 24.079 diefstallen uit motorvoertuigen. In dezelfde periode in 2026 waren dat er nog 24.199. Amsterdam telt nog altijd de meeste diefstallen, maar het verschil met Rotterdam is geslonken van 1.711 naar 459.

Amsterdam en Rotterdam ruim een kwart

Amsterdam en Rotterdam zijn samen goed voor 27,5 procent van het aantal diefstallen uit auto’s in ons land. Al daalde het aantal in Amsterdam van 4.079 naar 3.533 en steeg het in Rotterdam van 2.368 naar 3.074.

Andere steden waarin het aantal diefstallen uit auto’s flink toenam zijn Den Haag (plus 178 gevallen/16,3 procent), Utrecht (plus 136 gevallen/6,3 procent), Nijmegen (plus 99 gevallen/31,8 procent) en Schiedam (plus 70 gevallen/30,2 procent).

Ook toename diefstallen buiten grote steden

Buiten de grote steden liepen de cijfers enorm uiteen. In Leeuwarden ging het aantal auto-inbraken van 36 naar 136, wat zo goed als een verviervoudiging is, en in Ridderkerk was er een toename van 68 naar 177 incidenten. Ook in Barendrecht en Helmond nam het aantal toe.

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