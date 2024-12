Deel dit: Share App Mail Tweet

Veel pk’s per euro: deze Dodge-occasion heeft meer dan 700 pk

Als je veel pk’s per euro wil, dan kun je voor een snelle Tesla Model S of X-occasion gaan. Echter, deze Dodge Challenger aan de andere kant van het spectrum biedt minstens zoveel pk’s per euro en ongetwijfeld meer lol.

Flink getunede auto’s kopen is altijd een risico. Doordat er van alles verbouwd is en er meer vermogen wordt gedraaid, kan het simpelweg eerder kapot. Het voordeel van een al aangepakte auto kopen, is dat het veelal goedkoper is dan zelf de auto (laten) bouwen. Belangrijk is dat er iemand met verstand van zaken voor aankoop naar de occasion kijkt.

De Dodge Challenger

Deze Dodge Challenger-occasion biedt onwijs veel pk’s per euro. De auto is af fabriek geleverd met de 6,1-liter Hemi-V8 die standaard goed is voor 433 pk.

Voor de eigenaar van de Dodge was dat niet genoeg. Het motorblok werd aangepast met andere nokkenassen, gesmede zuigers en drijfstangen en een nieuw uitlaatsysteem. Dit alles om een grote 2,9-liter supercharger te kunnen monteren van het Amerikaanse merk Whipple.

Volgens de advertentie is het vermogen van de occasion daarmee gestegen tot 723 pk. Het aantal Nm koppel ligt op een indrukwekkende 918. Met de extra onderdelen die je bij de Dodge Challenger krijgt, zou het vermogen oplopen tot wel 1.000 pk, zo staat in de advertentie.

De occasion

De Dodge heeft bijna 186.000 kilometer op de teller staan en komt uit 2008. Het motorblok zou 35.000 kilometer geleden gebouwd zijn. De vraagprijs voor de Amerikaan is net geen 40 mille. Let wel, het toegenomen vermogen staat niet bij de RDW geregistreerd. Voor je gaat rijden met de occasion moet hij opnieuw gekeurd worden.

Nieuwe Dodge Challenger

Vandaag de dag kun je een nieuwe Dodge Challenger met af fabriek supercharger krijgen. In onderstaande video neemt de Dodge Challenger Hellcat het op tegen de Mercedes-AMG GT 63.