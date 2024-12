Deel dit: Share App Mail Tweet

Als jij dít doet in de auto, ben je vanaf nu niet meer verzekerd

Verzekeraars Centraal Beheer, FBTO, Inshared en Interpolis (die allemaal onder Achmea vallen) hebben per 1 december hun voorwaarden aangepast. Ze benoemen nu expliciet dat als je dit doet in de auto, dat je dan niet meer verzekerd bent.

De vier verzekeringsmaatschappijen stellen telefoongebruik achter het stuur gelijk aan het rijden onder invloed van alcohol of drugs. En dat betekent dat een bestuurder die schade of letsel veroorzaakt, daar zelf voor moet opdraaien.

Schade verhalen op de verzekerde

Stel dat je bij Centraal Beheer, FBTO, Inshared of Interpolis verzekerd bent en je rijdt iemand aan, terwijl je bent afgeleid door de telefoon. De verzekeringsmaatschappijen zijn dan wettelijk verplicht om de schade die jij veroorzaakt aan het slachtoffer te vergoeden.

Maar als ze kunnen bewijzen dat jij op je telefoon zat, mogen ze het schadebedrag op jou te verhalen. En dat bewijs zou dan moeten komen uit het politierapport, ook al doet de politie bij de meeste ongevallen geen uitgebreid onderzoek naar telefoongebruik.

Telefoongebruik moeilijk te bewijzen

Het lijkt erop dat de verzekeraars met hun nieuwe polisvoorwaarden vooral een signaal willen afgeven, want aan de uitvoerbaarheid zitten haken en ogen. Alcohol- en drugsgebruik is bijvoorbeeld veel makkelijker te bewijzen, omdat de politie standaard een blaas- en drugstest doet bij een ongeval.

Het bewijs dat iemand op zijn telefoon zat tijdens het rijden en daardoor een ongeluk veroorzaakte, moet keihard zijn, want de gevolgen voor de bestuurder zijn in potentie enorm groot. Stel dat iemand door jou arbeidsongeschikt raakt, dan zou jij moeten opdraaien voor het gemiste inkomen.

Onderzoeksresultaten zijn schokkend

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed eerder dit jaar onderzoek naar telefoongebruik in het verkeer. De resultaten zijn best schokkend, want driekwart (!) van de respondenten geeft toe het te doen. Beginnend bestuurders (veelal jongeren dus) zitten nóg vaker op hun mobiel in de auto.