Praktische en betaalbare occasion heeft volle tank voor nog geen 40 euro

Een jonggebruikte occasion die zuinig, praktisch en betaalbaar is; een lastige zoektocht? Zeker niet. Deze Dacia Jogger voldoet aan al je eisen.

Oké, het is misschien niet de meest sexy auto. Maar de MPV van de Roemeense fabrikant biedt verrassend veel voor zijn geld. Daarbij blijkt de Renault-techniek, die je in auto’s van het merk vindt, degelijk te zijn.

Minder dan 40 euro voor een volle tank met deze occasion

Zo’n Dacia Jogger biedt nieuw al veel voor het geld en ook als occasion blijft het een goede koop. Maar hoe zit het dan met die volle tank voor minder dan 40 euro?

Veel Dacia Joggers zijn uitgerust met zowel een benzine- als LPG-tank aan boord. Tank je LPG op de juiste plek, dan betaal je tussen de 70 en 80 cent per liter. In de tank kun je 40 liter aan gas kwijt. Overigens ligt de gemiddelde landelijke adviesprijs van LPG op 1,086 euro. Het juiste tankstation zoeken kan al snel veel geld besparen.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

LPG heeft ook een nadeel, je moet meer wegenbelasting betalen. Rijd je weinig, dan kan je wellicht beter voor een Jogger met enkel benzine-aandrijflijn gaan. Je hebt dan nog steeds alle ruimte, optioneel zelfs 7 zitplaatsen, maar minder vaste lasten. Overigens kan je zelfs van je Jogger een camper maken.

Prijs van de praktische occasion

De afschrijving van Dacia Joggers blijkt gering. De nieuwprijs van de gevonden occasion was 24.720 euro. Na 86.141 kilometer en twee jaar is de vraagprijs 18.445 euro. De occasion is origineel in Nederland geleverd en heeft één eigenaar gehad.

Hij beschikt over de instapmotorisering die 91 pk uit een 1,0-liter driecilinder haalt. Rijd je op benzine? Ook dan gaat de aandrijflijn zuinig met jouw euro’s om. Volgens de WLTP-meetmethode verbruikt hij 6 liter per 100 kilometer. Op LPG gaat dit verbruik logischerwijs omhoog, al levert de brandstofmotor dan wel meer vermogen.

Een halfjaar lang met een Dacia Jogger

Autovisie had de Dacia Jogger een halfjaar lang als duurtester. In onderstaande video laat redacteur Remco Slump weten waarom hij verliefd is geworden op de Roemeen.