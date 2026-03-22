Populariteit tweedehands elektrische auto stijgt: deze 7 occasions zijn degelijk en betaalbaar

Door de hoge benzineprijzen wordt er veel meer naar EV-occasions gezocht. We selecteren zeven degelijke en betaalbare elektrische auto’s.

In bovenstaande video vergelijken we tijdens de Occasion Battle de Tesla Model 3 en de Polestar 2. Hieronder vind je vijf goede alternatieven.

7 tweedehands elektrische auto’s

Elektrische auto’s worden door velen nog te duur bevonden. Maar wie een EV-occasion met serieuze actieradius zoekt voor minder dan twintig mille, heeft op de occasionmarkt inmiddels genoeg keuze.

Ford Mustang Mach-e

Ford deed flink wat stof opwaaien toen het eind 2019 een nieuwe Mustang onthulde in de vorm van een elektrische SUV. Je kunt ze tegenkomen met 75, 88 of 98 kWh-accupakketten. In deze prijsrange tref je echter enkel die eerste. De oudste exemplaren in RWD-uitvoering zijn goed voor een WLTP-bereik van maximaal 440 kilometer.

Hoewel je gebruikte Mach-e’s al vindt voor minder dan 15.000 euro, zijn dat exemplaren met torenhoge kilometerstanden. Modellen met minder dan anderhalve ton aan ervaring kruipen richting de twintig mille.

Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 moest de verkoopsuccessen van de iconische Kever en Golf evenaren. Dit moest de EV zijn waar de massa voor koos. Maar de Kever van de 21ste eeuw is het nooit geworden. Op dit moment, ruim vijf jaar na zijn introductie, rijden er zo’n 25.000 exemplaren van rond in ons land. Bijna duizend daarvan kun je op verkoopsite Gaspedaal.nl als tweedehandsje oppikken.

De variant met 58 kWh-batterij en range (op papier) van 425 kilometer, tref je al voor minder dan 10.000 euro. Voor occasions met acceptabele kilometerstand moet je zo’n 12.500 euro aftikken.

Hyundai Kona Electric

De Kona Electric was niet aan te slepen toen hij in 2018 werd geïntroduceerd. Het jaar erop werd de Koreaan de op-één-na bestverkochte EV van Nederland. De Model 3 claimde toen (met grote afstand) de eerste plek. Laat de 39 kWh-variant van de Kona (wegens beperkte actieradius) liever staan. Met een opgegeven actieradius van 449 kilometer is de versie met 64 kWh-accu beter bruikbaar.

Mochten de looks van de Kona je niet aanstaan, dan kun je ook opteren voor de technisch verwante Kia e-Niro (later omgedoopt tot Niro EV). Het aanbod is groot. Degelijke occasions starten bij 12.000 euro.

Kia EV6

Met een budget van 20.000 euro kun je jezelf inmiddels nét een Kia EV6 veroorloven. Daarvoor vind je zowel de 58 kWh als de 77,4 kWh-accu. Volgens de WLTP-meetmethode halen die respectievelijk 394 en 528 kilometer actieradius. Wil je de grotere van deze twee batterijvarianten voor deze prijs, dan moet je rekening houden met iets hogere tellerstanden.

Bij een stoplichtsprintje tegen de Tesla en Polestar zul je het afleggen. De achterwielaangedreven versie met 77,4 kWh-accu heeft een bescheiden 229 pk, de variant met kleinere batterij moet het zelfs doen met slechts 170 pk.

Skoda Enyaq iV

De Skoda Enyaq is een succesnummer gebleken in Nederland. Je ziet ze op elke straathoek. Daardoor is het aanbod van de populaire elektro-SUV ook op de tweedehandsmarkt groot. Op Gaspedaal.nl staan een kleine zeshonderd exemplaren te koop. Prijzen voor occasions starten bij circa 14.000 euro. Met tellerstanden onder de anderhalve ton moet je denken aan zo’n zeventien mille.

In deze prijsrange kom je vrijwel uitsluitend de versie met 60 kWh-accu tegen. Net als de Kia, is ook deze Enyaq met zijn 180 pk niet het snelheidsmonster dat je wellicht verwacht van een elektrische auto.