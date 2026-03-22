Slechte maanden voor Nederlandse autoverkoop: dit zijn de grote verliezers

In de afgelopen maand zijn er slechts 22.380 nieuwe auto’s op kenteken gezet en dat zijn er 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste twee maanden van 2026 werden er 50.366 nieuwe auto’s geregistreerd; dat betekent een daling van 16,4 procent ten opzichte van 2025, toen het er 60.251 waren.

In februari waren hybrides goed voor 58,4 procent marktaandeel (plus 13 procent), terwijl benzineauto’s door de toenemende elektrificatie steeds meer terrein verliezen (min 20 procent naar 9,4 procent marktaandeel). Het aantal geregistreerde elektrische auto’s kwam uit op 6.805 (min 6 procent), wat betekent dat EV’s nu een marktaandeel hebben van 30,4 procent.

Deze merken doen scoren goed in Nederland

Kijken we naar de merken, dan voert Kia wederom de lijst aan (2.363 registraties), gevolgd door Toyota (1.854), Volkswagen (1.402), Skoda (1.279) en Renault (1.256). Bij de modellen valt op dat er in de top vijf geen EV’s staan. De Toyota Aygo X (789 registraties) was in februari het populairst, met op plek twee de Skoda Kodiaq (504) en daarna de Ford Kuga (463), Kia Picanto (420) en Toyota Yaris Cross (412).

De Tesla Model Y (351 exemplaren op kenteken) was in februari de meest geregistreerde elektrische auto. Hij wordt op de voet gevolgd door de Kia EV3 (341), met op gepaste afstand de Renault 5 (295), Skoda Elroq (282) en Volvo EX40 (231 registraties).

Registraties Tesla Model Y onderuit

Dat de Model Y op één staat, zegt echter weinig over hoe Tesla ervoor staat in Nederland. Het merk zakte in de eerste twee maanden flink weg. De registraties gingen met maar liefst 55 procent onderuit, van 1.910 auto’s vorig jaar naar 844 afgelopen januari en februari. De andere grote verliezers in de autoverkopen zijn Kia (min 40 procent naar 4.554), Mitsubishi (min 57 procent naar 425) en Polestar (min 62 procent naar 102). En dan zijn er ook nog genoeg merken die op een daling van zo’n 30 tot 35 procent zitten.