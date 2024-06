Deel dit: Share App Mail Tweet

Oude Mercedes kost een ton meer dan nieuwe Ferrari 296 GTS

Goed, deze Mercedes 190E Evo II is niet je typische ‘oude Mercedes’. De BMW E30 M3-concurrent is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot legende op wielen. Helaas is dat ook terug te zien in het prijskaartje. Er zijn weinig auto’s met een nieuwprijs hoger dan deze Mercedes-occasion. Zelfs een gloednieuwe Ferrari 296 GTS kost je ruim een ton minder.

Het is niet je alledaagse Mercedes 190E. De Evo II-aanduiding betekent dat het zich hier om de hard-core sportuitvoering gaat, afgeleid van de DTM-auto. In de Duitse raceklasse nam hij het op tegen de M3 van aartsrivaal BMW. Beide modellen hadden uitgeklopte spatborden en een flinke vleugel achterop. De Mercedes zag er zelfs nog een tik imposanter uit dan de BMW.

Aandrijflijn van de Mercedes 190E Evo II

De titanenstrijd, die op straat werd uitgevochten met de E30 M3 en 190E Evo werd uitgevochten met potente vierpitters. In het geval van deze Mercedes-occasion gaat het om een 2,5-liter viercilinder die 204 pk produceert. Het team uit Stuttgart had echter ook een instelbaar onderstel en 17-inch wielen in zijn arsenaal.

Een serieus pakket met inmiddels ook een heel serieus prijskaartje. Van de Mercedes 190E Evo zijn slechts 502 exemplaren gebouwd. Het gros is in het zwart gespoten en enkel de laatste twee exemplaren die van de band rolden verlieten in zilveren jas de fabriek.

Mercedes-occasion ton duurder dan nieuwe Ferrari 296 GTS

Eén van de 500 zwarte exemplaren staat in Schijndel te koop. De occasion komt uit 1991 en heeft 97.793 kilometer op de klok. De aanbieder vraagt een huiveringwekkende 450.000 euro voor de Mercedes, dat is ruim een ton meer dan een gloednieuwe Ferrari 296 GTS je kost.

In een verkooptekst vol uitroeptekens probeert de verkoper je er meermaals van te overtuigen dat het een uitstekende belegging is, bijna alsof hij zelf ook doorheeft dat deze prijs wel heel exorbitant is. “Voor de beleggers!!”, begint de schreeuwerige tekst. “Zal deze Mercedes-Benz 190 2.5-16V Evo II, nummer 365 van de 500, ook binnenkort 2,1 miljoen euro gaan opbrengen? Een Ferrari F40 uit 1991 waar er 1.600 van zijn gemaakt heeft de waarde in 2024 al bereikt!!”

‘Goedkoper’ alternatief bij Premium Classics

Vind je 4,5 ton een beetje te gortig, dan kun je nog aankloppen bij Premium Classics in Boxtel. Zij hebben eenzelfde Mercedes 190E Evo II in de etalage staan. Dit exemplaar heeft met 28.000 kilometer op de klok slechts een derde van de levenservaring en kost ook nog eens 50 mille minder.