Onderzoek wijst uit: dit zijn de 3 minst betrouwbare occasions

Als je een auto koopt wil je het liefst dat deze het zo goed mogelijk blijft doen. In dat geval kun je deze tweedehands auto’s beter mijden. Deze drie zijn volgens onderzoek namelijk de minst betrouwbare occasions.

Eerder lieten we al de vijf betrouwbaarste occasions zien. Ook deze drie onbetrouwbare auto’s komen voort uit onderzoek van WhatCar. Of een auto betrouwbaar is of niet, wordt gebaseerd op reparatierekeningen en hoe lang de auto bij de garage heeft gestaan. In totaal zijn er 21.732 auto’s verdeeld over 178 modellen en 32 merken onderzocht.

De drie minst betrouwbare occasions

Hoewel deze auto volgens het onderzoek de minst betrouwbare occasions zijn, betekent dit niet dat ieder exemplaar slecht is. Ongetwijfeld zijn er occasions van de onbetrouwbare modellen te koop die je niet alleen maar ellende opleveren. Toch zegt het onderzoek iets over de kwaliteit van de tweedehands auto’s.

3. Land Rover Discovery

De Land Rover Discovery is geen onbekende in lijstjes met onbetrouwbare auto’s. De auto’s zijn immers complex. Er zit simpelweg veel op en aan.

De bouwjaren 2004 tot en met 2017 krijgen in het onderzoek een betrouwbaarheidsscore van 44,6 procent. Problemen met de motor, elektrische systemen en de ophanging komen niet zelden voor. Daarbij kost meer dan 50 procent van de defecten aan de auto meer dan 575 euro.

2. Skoda Octavia Diesel

De Skoda Octavia van de bouwjaren 2004 tot en met 2013 blijkt met name als diesel niet betrouwbaar te zijn. De betrouwbaarheidsscore is slechts 43,6 procent.

De meeste problemen hebben te maken met de airconditioning, remmen, motor en ophanging. Veel onderdelen dus. Hoewel het repareren van de auto’s veelal goedkoper was dan bij de Land Rover Discovery stond 20 procent van de auto’s meer dan een week bij de garage.

1. Peugeot 3008

De Peugeot 3008 is de minst betrouwbare occasion volgens onderzoek. Het gaat om de bouwjaren 2009 tot en met 2016.

De versnellingsbak, koppeling, remmen, navigatie, infotainmentsysteem en ophanging werden allemaal als problematisch aangemerkt. Bij een derde van de auto’s duurde het oplossen van de problemen meer dan een week en bij 15 procent van de gevallen moest meer dan 1725 euro worden afgetikt bij de garagist. Alle problemen en adviezen, lees je in de koopwijzer van de Peugeot 3008.