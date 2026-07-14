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Deze occasion wil je: de Japanse sportauto die de lat hoger legde dan al zijn concurrenten

Een eerste generatie Honda NSX stond ten opzichte van zijn tijdsgenoten op een compleet ander niveau. Als occasion is deze Japanse sportwagen een bijzondere verschijning op de tweedehandsmarkt en daar is zijn prijskaartje ook naar.

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De Honda NSX werd ontwikkeld met een volledig aluminium carrosserieconstructie en kreeg een afstelling die geïnspireerd was door de autosport. Daardoor groeide de occasion uit tot een van de meest bijzondere sportwagens van de jaren negentig. In de video hierboven vertelt Sjoerd van Bilsen waarom Honda niet wist waar het aan begon met de ontwikkeling van dit model. Met de tweede generatie wist Honda helaas de magie van de eerste generatie niet te herhalen. In tegenstelling tot de jaren negentig-auto werd de nieuwe versie een verkoopflop.

Honda NSX: icoon uit het land van de rijzende zon

Achter de twee stoelen van de occasion ligt een atmosferische 3,0-liter V6 met vier kleppen per cilinder en Honda’s VTEC-systeem. Het motorblok levert 274 pk en draait met gemak door naar 8.000 toeren per minuut. Latere uitvoeringen kregen een 3,2-liter V6 met 280 pk. Er verscheen ook een Honda NSX-R die 120 kilogram lichter was. Deze versie sprintte van 0 tot 100 km/h in 5,0 seconden en bereikte een topsnelheid van 280 km/h. De versie met viertrapsautomaat wordt meestal gemeden, want deze moest het met minder kracht en meer gewicht doen. Daardoor is die variant merkbaar langzamer.

Dankzij de middenmotor en het stijve aluminium chassis voelt de Honda lichtvoetig en precies aan. De besturing geeft veel gevoel en de occasion blijft ook op hogere snelheden stabiel en voorspelbaar. Waar veel exotische sportwagens uit die tijd lastig te rijden waren, onderscheidde de Honda NSX zich juist door zijn gebruiksgemak. Dat maakte hem destijds tot een geduchte concurrent van veel Europese sportwagens. Wel ligt de nadruk van deze occasion meer op balans en controle dan op pure sensatie.

Let hierop bij een gebruikte Honda NSX

Bij handgeschakelde vijfversnellingsbakken uit de bouwjaren 1991 en 1992 kan de borgring van de secundaire as in de versnellingsbak breken door een productiefout in de behuizing. De losgebroken stukken metaal gaan door de versnellingsbak zwerven. Dit leidt tot een ratelend geluid, de transmissie kan uit de versnelling springen, of in het ergste geval een volledig geblokkeerde transmissie. Controleer daarom het transmissienummer, want alleen occasions met de volgende nummers hebben dit probleem: J4A4-1003542 t/m J4A4-1005978. Verder zijn vervangingsonderdelen voor de carrosserie peperduur, dus kijk ook de Honda NSX na voor andere schades.

Voor hoeveel koop je deze occasion?

De eerste Honda NSX is een gewilde en zeldzame occasion en daarom staan er maar twee exemplaren van te koop. Een daarvan is een Acura NSX (voor de Amerikaanse markt), maar de andere draagt trots zijn Honda-logo. Je ziet hem hier op de foto’s: een rode auto uit 1991, die voor 108.950 euro wordt aangeboden in het Noord-Brabantse Liempde. Hij heeft 73.777 kilometer op de teller en beschikt gelukkig over een handbak.