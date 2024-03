Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Aston Martin Rapide, ‘een superster’

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een heerlijke Engelsman, de Aston Martin Rapide.

De Aston Martin Rapide werd in 2006 als concept getoond op de autoshow van Detroit. Met een heerlijke 5,9-liter V12 werd het al snel een graag geziene gast onder liefhebbers.

Een geweldige occasion

“Schoonheid beschrijven is zinloos, schoonheid beleef je, besef ik me als ik een kring rond Aston Martins nieuwe superster sta”, schreef de redacteur van Autovisie in 2010 tijdens de eerste kennismaking met de Aston Mastin Rapide.

“Het achterdeurtje is een technische delicatesse, door de liefde voor detail en de elegante vorm. Kunstig geklopt plaatwerk rond een mooi lichtgewicht frame, opengehouden door een uniek dempertje. Een aluminium deurtje zonder raamstijlen dat naar de hemel wijst als je het opent. Een hemelpoort(je) dat toegang geeft tot ‘s wereld mooiste auto-interieur maar ook antwoord geeft op een aantal vragen.”

Een comfortabel interieur

“Het stoeltje waarin je kunt zitten is comfortabel, niet door dikke kussens maar door maatwerk. Het is een goed gevormde en voldoende gepolsterde zetel, die ondersteunt als een… sportstoel. Wat het feitelijk ook is. Je wordt achterin omarmd door leer, aluminium en wat hout. Terwijl je voelt dat zulks slechts de cadeauverpakking is van een prachtige machine die Aston Martine Rapide heet. Je arm kan rusten op die centrale console waardoor de torque-tube loopt die de kracht van de machtige V12 naar de achterwielen stuwt. Als je uitstapt na een rit en je been met je armen over die hoge dorpel heen helpt om dat mooie leer niet te beschadigen, zie je hoe beperkt de opening is.”

“Achterin zit je in een soort 3D-bioscoop, ook als je niet voor het optionele ‘rear seat entertainment ‘hebt gekozen. Je kunt, omdat je wat hoger zit, namelijk meekijken naar de ‘film’ die in de voorruit draait. Toch zit je voorin het best, want de Rapide heeft alles wat je van een sportwagen verwacht. Een goed verstelbaar stuur dat lekker vastpakt met bijzaken die niet hinderen bij de rijtaak. Zoals de knoppen waarmee je je standaard 1000 Watt Bang & Olufsen audiosysteem kunt bedienen. Wat wel serieus in de weg kan zitten bij intensief stuurwerk, is die hoge middenconsole waarmee je rechterarm rekening moet houden.”

Aston Martin Rapid, een heerlijke occasion met V12

“De automaat werkt goed, voldoende beschaafd in D en eventueel up-tempo als je de sportstand kiest. Wil je zelf de regie, pak dan de grote, mooi gemaakte aluminium schakelflippers waar links een minus is uitgefreesd, rechts zit de plus. Daarmee men je de V12 die 477 pk en 600 Nm sterk is. Als je hem laat werken tenminste, want het maximum koppel piekt pas bij 5000 krukasomwentelingen, 1000 toeren later pak je alle power. Die voor zeer respectabele prestaties zorgt, want een topsnelheid van 303 km/h en een 0-100 sprinttijd van 5,3 seconden zijn geen records, maar wel voldoende voor deze klasse.”

De Aston Martin Rapide als occasion

Autovisie vindt een Aston Martin Rapide als occasion. De auto komt uit 2010, heeft pas een eigenaar gehad en is origineel in Nederland geleverd. De vraagprijs voor de chique Brit is 68 mille.