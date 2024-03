Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze eerste generatie Ford Mustang koop je voor minder dan 15.000 euro

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Ford Mustang van de eerste generatie voor minder dan 15.000 euro.

Een leuke klassieker rijden hoeft niet altijd duur te zijn. Hoewel brandstof- en onderhoudskosten doorgaans hoger zijn, kun je ook voor weinig geld een leuke oldtimer kopen. En die zijn nog eens wegenbelastingvrij ook!

Eerste generatie Ford Mustang

Zo kan je al een eerste generatie Ford Mustang kopen voor minder dan 15.000 euro. Het gaat wel om eentje uit de laatste productiefase van de eerste Mustang. De productie startte in maar 1964 en eindigde in juni 1973. De gevonden occasion komt uit 1973.

Hoewel het voor sommige liefhebbers wat design betreft niet de ultieme Mustang is, blijft het een mooie klassieker. De Ford Mustang die we vonden als occasion heeft de 5,8 liter V8 onder de kap. Hoewel dat indrukwekkend klinkt, levert de krachtbron slechts 177 pk. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 in 12,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 160 kilometer per uur.

Al is snelheid natuurlijk niet waar het om draait bij zo’n klassieke Ford Mustang. De krachtbron is immers gekoppeld aan een automatische transmissie met 3 verzetten die niet bepaald sportief te noemen is.

De occasion voor minder dan 15.000 euro

De occasion die Autovisie vindt heeft 55.419 mijl op de kilometerteller. Rekenen we dit om naar kilometers dan bedraagt de tellerstand 89.188. De verkoper vraagt voor de Ford Mustang occasion 12.950 euro.

Het exterieur heeft volgens de advertentie wel wat roestplekjes en ook in de kofferbak lijkt roest aanwezig. Bij het kopen van zo’n (klassieke) occasion moet je natuurlijk altijd goed opletten en is het belangrijk dat iemand met verstand van zaken naar de auto kijkt.