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Een levende legende op wielen: deze occasion was een jongensdroom en kost een fortuin

Wil je een bijzondere klassieker rijden die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van Audi én de rallysport? Dan kom je al snel bij de Audi Quattro als occasion uit. Alleen hangt daar een fors prijskaartje aan.

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De Audi Quattro verscheen in 1980 en was een revolutie. Een sportcoupé met een vijfcilinder turbomotor én permanente vierwielaandrijving was destijds iets nieuws. Dankzij zijn successen in de rallysport groeide de Quattro uit tot een legende en legde hij de basis voor de latere quattro-modellen van Audi. In de video hierboven zie je hoe Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst deze iconische occasion ervaart.

Hoekig en bloedsnel voor zijn tijd: de Audi Quattro

Zijn hoekige carrosserie doen bij de Audi Quattro tegenwoordig misschien weinig vermoeden, maar de prestaties waren destijds indrukwekkend. De eerste versie had een 2,1-liter vijfcilinder met turbo en intercooler, goed voor 200 pk. via een handgeschakelde vijfversnellingsbak werd het vermogen naar alle vier de wielen gestuurd. Later volgde een 2,2-liter vijfcilinder met 220 pk. Hierdoor sprintte de occasion van 0 tot 100 km/h in 6,3 seconden en haalde een topsnelheid van 230 km/h.

Zijn permanente vierwielaandrijving maakte de occasion technisch bijzonder. Audi gebruikte het systeem om het vermogen onder verschillende omstandigheden beter op de weg te krijgen en bouwde er bovendien een sterk sportief imago omheen. De Audi Quattro bleek vooral op onverhard terrein en in slechte weersomstandigheden in zijn element. In de rallysport leverde dat onder meer wereldtitels voor de rijders op in 1983 en 1984. Audi pakte daarnaast in 1982 en 1984 de constructeurstitel.

Bij een Audi Quattro van deze leeftijd is de technische staat belangrijker dan ooit. Omdat veel exemplaren in hun leven stevig zijn gebruikt of gerestaureerd, is de staat van de techniek en carrosserie belangrijk. Controleer daarom de onderhoudshistorie, aandrijflijn en carrosserie van de occasion grondig. Originele exemplaren met een goede historie zijn bovendien steeds schaarser.

Dit kost deze occasion

Er staat momenteel één Audi Quattro-occasion te koop, met een stevig prijskaartje. Dit grijze exemplaar uit 1986 wordt voor 129.950 euro aangeboden in het Friese Leeuwarden. Volgens de advertentie heeft de auto 80.763 kilometer gereden en verkeert hij in goede staat. Omdat deze Audi in 1986 voor het eerst is toegelaten, valt hij onder de oldtimerregeling en betaal je geen motorrijtuigenbelasting.