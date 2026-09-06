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James May haalt uit naar wegpiraten: ‘Dit zijn geen echte petrolheads’

James May vindt het te makkelijk om sociale media de schuld te geven van gevaarlijk rijgedrag. Volgens de voormalig Top Gear-presentator hebben echte petrolheads bovendien een aversie tegen de roekeloze video’s die op platforms als TikTok verschijnen.

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Aanleiding voor de discussie is een dodelijke crash op de Britse A66. Een Volkswagen Passat reed tegen de rijrichting in en botste frontaal op een gepantserd politievoertuig. Zeven mensen kwamen om het leven, onder wie twee politieagenten.

Gevaarlijk rijgedrag filmen

Een van de inzittenden van de Passat had eerder video’s online gezet waarin hij tijdens achtervolgingen door de politie roekeloos reed. Hij volgde daarnaast accounts die zich bezighouden met zogenoemde ‘cop-baiting’ en joyriding. Eerder besteedde Autovisie al aandacht aan de levensgevaarlijke social media-trend cutting up.

Er is geen direct bewijs dat de fatale rit specifiek voor TikTok werd gefilmd, maar er werden wel vraagtekens gezet bij de rol van sociale media bij gevaarlijk rijgedrag.

James May deelt zijn mening

Tijdens een live-uitzending van het Britse radiostation LBC met presentator James O’Brien geeft May zijn oordeel. Volgens hem is het te simpel om een platform verantwoordelijk te houden voor het gedrag van de persoon die het gebruikt. “Ik ben het ermee eens dat je TikTok en sociale media niet automatisch de schuld moet geven”, zegt hij.

May vergelijkt de situatie met Ryman, een Britse kantoorboekhandel. “Ik heb dat altijd een beetje hetzelfde gevonden als Ryman de schuld geven van wat mensen op A4-papier schrijven.” Met die vergelijking maakt May duidelijk dat je de maker of aanbieder van een medium niet automatisch verantwoordelijk kunt houden voor wat iemand ermee doet.

Volgens James May geen échte autofanaten

James May, zelf uiteraard ook fervent autoliefhebber, maakt hetzelfde onderscheid als het gaat om autoliefhebbers. Volgens May mag gevaarlijk rijgedrag op straat niet worden verward met de passie voor auto’s en snelheid.

Echte petrolheads hebben volgens hem juist een hekel aan gevaarlijk rijgedrag. Het geeft auto’s een slechte naam en schaadt daarmee ook de reputatie van autoliefhebbers.

Wie de grenzen van een auto wil opzoeken, kan dat volgens James May op een circuit tijdens een track day. Daar gebeurt dat in een gecontroleerde omgeving en zonder dat andere weggebruikers ongewild onderdeel worden van de hobby.

Discutabele ‘straatrace-app’

De discussie over dit soort rijgedrag speelt ondertussen ook dichter bij huis. Zo wordt in België de app TripRank onderzocht. Het lijkt in eerste instantie een onschuldig app waarmee je tijden en snelheden kunt meten, maar het dubieuze is dat TripRank lijkt te stimuleren om je juist op de openbare weg te misdragen.

Online Safety Act

De Britse overheid wil de Online Safety Act inzetten om sociale mediaplatforms te verplichten video’s met roekeloos rijgedrag te verwijderen. TikTok stelt dat content die fysieke schade promoot of veroorzaakt al verboden is en dat het accounts en video’s actief verwijdert.

Voor James May blijft ondertussen zijn onderscheid overeind: van auto’s en snelheid houden is iets anders dan de openbare weg gebruiken om gevaarlijk gedrag voor online aandacht te vertonen.

Geschreven door Djoeke van Til Na een rit in een Land Rover Defender werd haar liefde voor auto’s flink aangewakkerd. Het kiezen van een stage was dan ook geen moeilijke opgave: het moest Autovisie worden. Na haar stage is ze aan de slag gegaan als freelancer.