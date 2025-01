Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne hatchback nu als occasion spotgoedkoop

Tja, je kúnt niet zonder een eigen auto, of je vindt een tweede auto in het gezin wel handig. De bewegingsvrijheid is dus heel belangrijk, maar het mag vooral niet te veel kosten. Dat geldt voor de aanschaf, maar ook voor de normale gebruikskosten. We helpen je op weg. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Ford Ka.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor maximaal 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte tweedehands auto van maximaal 2.500 euro. Vind je deze Ford Ka-occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van afgelopen dinsdag en aankomende zaterdag.

Ford Ka (2008 – 2017)

De tweede generatie van de Ka is net wat minder karakteristiek als de eerste. Het is een typische Ford, in die zin dat de rijeigenschappen heel goed zijn. De versnellingspook op een uitstulping aan het dashboard is even wennen, maar al gauw wil je niet anders meer.

De Ka is voor dit formaat ook best comfortabel. De bagageruimte is nèt even ruimer dan in de andere twee auto’s in deze vergelijking (225 l.). Daar staat tegenover dat de achterbank echt te krap is voor volwassenen en door de twee portieren heel lastig te bereiken. Ach… als je er toch alléén in rijdt!?

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij deze Ka-generatie zijn vooral elektronische euveltjes bekend. Een losse massastrip onder de accu legt heel de auto stil, een los stekkerblokje maakt ook dat de motor niet start en loszittende zekeringen bij de brandstofpomp hebben hetzelfde effect. De kachelkraan kan kapotgaan.

Als de motor te snel stationair loopt, zit er een scheurtje in een slang bij de carterventilatie en door een breuk in het thermostaathuis kan koelvloeistof ontsnappen, waardoor de motor te heet dreigt te lopen. Te hard tegen een stoeprand rijden veroorzaakt dat de benzinetoevoer wordt onderbroken en de motor niet start. Dat is een veiligheidsvoorziening en dùs een kleinigheid.