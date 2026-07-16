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Met deze 5 betaalbare en oerdegelijke pick-ups kun je echt gaan survivallen

Pick-ups zie je maar amper in Nederland, maar toch kunnen de halfopen auto’s een leuke keuze zijn voor wie van survivallen en het avontuur houdt. We selecteren vijf oedergelijke en betaalbare pick-ups.

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In bovenstaande Occasion Battle gaan de Mercedes-Benz 240 GD Wolf vs. Toyota Hilux de strijd met elkaar aan. Vind je deze modellen niets, dan is er nog veel meer aanbod.

Land Rover 90 pick-up

De pick-up versie van de 90-serie die midden jaren 80 verscheen, is een geduchte concurrent voor met name de 240 GD. Net als voor G-klasses en offroad-Toyota’s bestaat voor deze Land Rovers een enorme liefhebbersscene.

Veel exemplaren op de tweedehandsmarkt zijn door vorige eigenaren op smaak gebracht. De Ninety werd geleverd met verschillende viercilinders, zowel op diesel als benzine. Er was zelfs een heuse V8 leverbaar, maar die tref je zelden aan in de pick-up.

Mazda B-serie

De B-serie was een pick-up van Mazda, die allerlei verschillende namen kende, zoals Thunder, Drifter en Proceed. Vooral de vierde generatie is een goede tegenhanger voor de pick-ups in dit verhaal. Hij verscheen in 1985 op de markt en bleef tot eind jaren negentig in productie.

Hoewel in Zuid-Afrika ook V6- motoren leverbaar waren, werden ze elders enkel met viercilinders (benzine en diesel) geleverd, met een inhoud variërend van 2,0 tot 2,6 liter. Helaas zijn ze als occasion bijna niet te vinden.

Nissan Hardbody

Eén van de belangrijkste markten voor de Nissan Hardbody, interne code D21, was Noord-Amerika. De compacte pick-up moest meer zijn dan een stuk gereedschap. Een ‘human oriented pickup’, beweerde Nissan toen hij in 1985 op de Amerikaanse markt kwam.

In Nederland is de Hardbody verkocht onder de naam King Cab. Hij was verkrijgbaar met één of twee zitrijen en met zowel 2WD als 4WD. Er was keuze uit een 1.6- en een 1.8-benzinemotor, of een 2.3-diesel. De kekke pick-up is hier amper te vinden.

Opel Campo

Begin jaren negentig betreedt de Opel Campo het speelveld. Net als de eerste Frontera leende deze pick-up zijn technische basis van het Japanse Isuzu. Tot eind 2001 bleef de Campo in Europa leverbaar, met keuze uit diverse viercilinder dieselmotoren met een inhoud van 2,3 tot 3,1 liter, met of zonder turbo.

De meeste exemplaren zijn nu versleten als bedrijfsvoertuig, weggeroest of verscheept naar landen hier ver vandaan. Het handjevol occasions dat je nog in Europa vindt, is zwaargehavend en voor weinig geld te koop.

Volkswagen Taro

Ook de Taro heeft Japans DNA, namelijk dat van de Hilux die in dit verhaal centraal staat. Onder licentie bouwde Volkswagen de pick-up in Hannover. Het ging daarbij enkel om de lagere 2WD-versie met korte cabine.

De later verschenen 4×4 met normale cabine werd in Japan geassembleerd. Vrijwel alle techniek komt van Toyota, inclusief de motoren. Helaas leverde deze samenwerking niet het gehoopte succes op en daarom trokken Toyota en Volkswagen in 1997 de stekker uit het project.