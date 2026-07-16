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Toyota-topman heeft radicaal idee voor Japanse auto-industrie: ‘Anders overleven we het niet!’

Japanse autofabrikanten worden zenuwachtig, want ze beginnen de strijd tegen de Chinese concurrentie op verschillende terreinen te verliezen. Daarom stelt Koji Sato, vicepresident van Toyota, iets uitzonderlijks voor.

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“Dingen moeten veranderen, anders gaan we dit niet overleven”, waarschuwde hij tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Toyota-toeleveranciers. Sato stelt voor om bepaalde componenten te standaardiseren voor alle Japanse autofabrikanten.

Idee van Toyota is (misschien te) ambitieus

Op die manier gaan de kosten omlaag en de efficiëntie omhoog en is er meer tijd en geld beschikbaar om te innoveren. Sato geeft als voorbeeld dat er momenteel 70.000 verschillende kabelbomen worden geproduceerd. Dat aantal kan naar beneden als alle Japanse fabrikanten dezelfde gaan gebruiken.

En waarom ook niet? Er zijn componenten van auto’s die kopers nooit zien en waarvan ze misschien niet eens weten dat ze bestaan. Als die bij alle Japanse auto’s hetzelfde zijn, boeit niemand dat. En dat geeft fabrikanten dan de ruimte om geld en moeite te steken in zaken waar klanten wél om geven.

Het idee van Sato is ambitieus, maar waarschijnlijk lastig om te bewerkstelligen. Om tot een standaard te komen, moeten honderd partijen (waaronder concurrenten) uit verschillende ketens het eens worden. En dat duurt jaren. Als het al gebeurt…

Japanse merken last van Chinese concurrentie

Het feit is wel dat de Japanse industrie actie moet ondernemen. In mei verkochten de Chinese merken in Europa voor de eerste keer meer auto’s dan de Japanse (138.140 versus 130.424). Een probleem daarbij is dat de Japanse merken vrij langzaam zijn met het introduceren van elektrische modellen.

Daar hebben ze niet alleen in Europa last van, maar ook in China. In de eerste zes maanden van dit jaar daalden de verkopen van Toyota in het land met 17 procent. Honda ging zelfs met 35 procent onderuit. Al hebben Westerse fabrikanten datzelfde probleem ook.

Chinezen kopen steeds vaker Chinese auto’s. Niet alleen uit chauvinisme, maar ook omdat Chinese auto’s beter aansluiten bij de wensen van lokale klanten en technologisch op verschillende gebieden voorlopen op de concurrentie.

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