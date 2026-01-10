Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor deze bijna niets wegende occasion betaal je geen wegenbelasting en je kunt ermee driften

Een belastingvrije mini-sportauto met een eigenzinnig karakter, dat is de Suzuki SC100 GX. Tegen betaalbare prijzen levert de kleine occasion veel rijplezier.

In een tijd waarin auto’s steeds zwaarder en complexer worden, is de Suzuki SC100 GX een verademing. Deze auto verscheen begin jaren zeventig en is een sportcoupé van zakformaat. De occasion heeft verder Italiaans design en een spannende technische opzet. Ook was dit model de eerste Suzuki die je in Nederland nieuw kon kopen.

De Suzuki SC100 GX

Maar wat bedoelen we met spannende technische opzet? De occasion beschikt over achterwielaandrijving en een motorblok op de achteras, een van achter geplaatste motor dus. Nu is dit geen Porsche, want de Suzuki SC100 GX beschikt over een atmosferische 1,0-liter viercilinder, die 49 pk levert.

Geen indrukwekkende cijfers, maar zeker genoeg om de auto van 642 kilo op een leuke manier vooruit te krijgen. De harde specificaties zijn eigenlijk niet zo belangrijk, maar zullen we wel noemen: een standaardsprint van ongeveer 17 seconden en een topsnelheid van 132 km/h. Net genoeg om mee te komen op de snelste wegen van Nederland.

Belangrijker dan de cijfers, is het rijgevoel van de occasion. De besturing is licht en direct, het onderstel eenvoudig maar effectief. Op bochtige wegen voelt de Suzuki SC100 GX verrassend betrokken aan, mede dankzij de korte wielbasis en het lage zwaartepunt. Het interieur is sober, met dunne stoelen, veel kunststof en weinig luxe. Daar staat tegenover dat alles in dienst staat van rijplezier en mechanische eenvoud, precies wat de auto zijn charme geeft.

De prijs van een Suzuki SC100 GX-occasion

De Suzuki SC100 GX is zeldzaam geworden en je kunt er momenteel maar drie gebruikte modellen van vinden op Gaspedaal.nl. Deze zijn wel allemaal in een nette staat en de goedkoopste twee heb je al voor respectievelijk 7.750 en 9.999 euro. Wij hebben op de foto’s van dit artikel de duurste uitgelicht.

Dit witte model kost namelijk 13.950 euro, waarvoor je een wit model uit 1981 krijgt. De occasion heeft zelfs maar een schamele 10.504 kilometer op de teller. De verkoper, uit het Noord-Brabantse Uden, stelt dat deze Suzuki SC100 GX nog zijn originele lak heeft en origineel in Nederland is geleverd. Verder is de occasion door zijn leeftijd een oldtimer, dus je betaalt er geen wegenbelasting voor.

Aandachtspunten van deze occasions

Net zoals bij veel auto’s uit zijn tijd, vormt roest de grootste dreiging voor een gebruikte Suzuki SC100 GX. Let dus bij een testrit hierop, vooral bij de wielkasten, dorpels, bodem en ophangingspunten. Ook de achterste chassisdelen verdienen extra aandacht.

De motor staat bekend als betrouwbaar, maar controleer op olielekkages en de staat van de carburateur, want vervangingsonderdelen kunnen moeilijk zijn om aan te komen, gezien de leeftijd van de occasion. Wie daar rekening mee houdt, rijdt een lichte, eigenzinnige klassieker die rijplezier biedt op een manier die vandaag de dag zeldzaam is.