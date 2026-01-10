Deel dit: Share App Mail Tweet

10 procent van de nieuwe auto’s in Spanje is nu Chinees: gaan we hetzelfde zien in Nederland?

Ondanks de Europese importheffingen laten cijfers zien dat bijna 10 procent van de nieuw verkochte auto’s in Spanje van Chinese komaf is. Moeten de gevestigde automakers zich ook in Nederland zorgen maken om hun verkoop of loopt het allemaal niet zo’n vaart?

Spanje beleefde in 2025 een sterk autojaar, met in totaal ruim 1,14 miljoen nieuw verkochte personenauto’s. Hiervan waren er 104.000 van Chinese makelij. In de complete Europese markt steeg de verkoop van Chinese auto’s met 93 procent naar ruim 621.000 auto’s. Daarmee ging het marktaandeel van Chinese merken van 3 naar 5,6 procent. MG en BYD zijn de bestverkopende Chinese merken in Europa.

Chinees merk of niet

Voordat we verdergaan, moeten we eerst wat verduidelijken: sommige merknamen die je al kent zijn in handen van Chinese bedrijven, maar komen daar oorspronkelijk niet vandaan. Denk aan merken als Lotus, Polestar, Smart en Volvo. In de meeste berekeningen worden deze merken niet meegeteld.

Chinese auto’s in Nederland

In Nederland zagen we vorig jaar ook een groei van de Chinese merken (merken die dus van oorsprong echt Chinees zijn), maar veel minder hard dan in Spanje. BYD is het bedrijf dat hier de meeste Chinese voertuigen verkoopt: vorig jaar ongeveer 4.300 verkochte auto’s. In Nederland werden er in 2025 in totaal 388.024 nieuwe auto’s verkocht, dus het aandeel van dit merk is beperkt: ze staan qua verkopen op de 22e plek van alle autofabrikanten.

Dat komt niet eens in de buurt van marktleider Kia, die in ons land 37.837 auto’s verkocht. In totaal komen de Chinese merken op een verkooppercentage van 3,92 procent, minder dan het Europese verkooppercentage en heel veel minder dan in landen als Spanje.

Maar er zijn dus ook merken die van oorsprong niet Chinees zijn, maar inmiddels wel (deels) Chinees zijn geworden. Als we merken als Lotus, Polestar, Smart en Volvo in ons lijstje meetellen, dan verkocht Volvo opeens de meeste Chinese auto’s in Nederland. Dit merk leverde vorig jaar net iets meer dan twintigduizend auto’s in ons land af en staat daarmee op de zevende plek van alle autofabrikanten.

Met deze merken erbij gaat het Chinese aandeel van de Nederlandse verkoop ook aanzielijk onhoog: van 3,92 naar 10,15 procent. Door anders te rekenen kom je dan alsnog op 1 op de 10 nieuwe auto’s die Chinees zijn uit.

Het populairste Chinese model was vorig jaar de BYD Seal U met maar liefst 2.421 verkopen. Dit is geen volledig elektrische auto, maar een hybride. Als we weer de merken in handen van Chinezen meerekenen, komt ook hier weer een Volvo bovenaan de verkooplijst uit: de Volvo EX30 verkocht hier namelijk 5.269 keer vorig jaar. Dat is meer dan de meeste kleine Chinese merken bij elkaar.

Overzicht van de verkoop

Hieronder zie je een volledig overzicht van de verkoopcijfers van de Chinese automerken in Nederland. Wat opvalt is dat bijna alle merken groeien, maar dat ze (nog) niet in de buurt komen van de bekende merken.

Merk Verkoop 2025 Verkoop 2024 Verschil Aiways 19 154 −88% BYD 4.370 3.207 +36% DFSK 689 65 +956% Dongfeng 545 100 +445% Hongqi 28 50 −44% Jaecoo 495 22 +2.150% Leapmotor 1.288 59 +2.084% Lynk & Co 2.370 1.676 +41% MG 2.488 2.357 +6% NIO 254 263 −3% Omoda 128 3 +4.167% SsangYong 726 694 +4% Voyah 50 24 +108% Xpeng 1.401 1.287 +9% Zeekr 1.633 951 +72%

In totaal zijn er vorig jaar dus 15.209 nieuwe Chinese auto’s in Nederland verkocht, goed voor een percentage van 3,92 procent van alle verkopen. In 2024 lag de verkoop nog op 10.057 stuks, goed voor een marktaandeel van 2,64 procent. In de tussentijd zijn al deze merken dus ongeveer 50 procent in hun verkopen gestegen. Maar hoe zit het met de merken die in Chinese handen zijn? We zetten ze hieronder voor je op een rij: