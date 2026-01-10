Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai-robot gaat in 2028 in productie en gaat jouw baan overnemen

Tesla werkt hard aan zijn Optimus-robot, maar zoals het er nu naar uitziet, zijn Boston Dynamics en Hyundai het merk te snel af. Want deze Atlas-robot gaat al in 2028 aan de slag in de autoproductie.

Boston Dynamics is een Amerikaanse roboticaspecialist die al jaren aan een menselijke robot werkt en in 2020 werd overgenomen door Hyundai. Mensen die veel op YouTube zitten, hebben ongetwijfeld video’s van het bedrijf langs zien komen, waarin het robots allerlei indrukwekkende kunstjes laat doen.

Atlas kan maximaal 50 kilo tillen

Op de CES in Las Vegas hebben Boston Dynamics en Hyundai de nieuwste versie van hun Atlas-robot laten zien.

De machine is 1,90 meter lang, kan maximaal 50 kilogram tillen en is in staat om te opereren bij temperaturen tussen de min twintig en plus veertig graden Celsius.

Ingezet in fabrieken van Hyundai

Atlas was voorheen altijd een onderzoeksproject, maar nu promoveert het naar een commercieel product. Boston Dynamics wil er vanaf 2028 zo’n 30.000 per jaar gaan bouwen. Ze worden onder meer ingezet bij Hyundai, waar ze in autofabrieken komen te werken.

Robot swapt zelf zijn lege batterij

Eerdere versies van Atlas waren hydraulisch; de nieuwste maakt gebruik van elektromotoren. Hij heeft twee batterijen in zijn lijf zitten.

Als ze bijna leeg zijn, loopt de robot zelf naar een laadstation en wisselt hij zijn lege accu’s om voor volle.

Wat gaat de Hyundai-robot kosten?

Wat Atlas gaat kosten, is niet bekend. Boston Dynamics verkoopt al de vierpotige Spot, die een basisprijs van zo’n 70.000 euro heeft. Omdat Atlas vele malen gecompliceerder is dan de vrij simpele Spot, zal ook de prijs vast een stuk hoger zijn.

