Goedkoopste Alpine A110-occasion reed 40.000 kilometer per jaar

Een hagelnieuwe Alpine A110 koop je in Nederland vanaf 76.490 euro. Op de tweedehandsmarkt betaal ben je aanzienlijk goedkoper uit. De goedkoopste A110-occasion kost je zelfs tienduizenden euro’s minder, maar dat heeft een goede reden.

De Fransoos is een stuurmansauto pur sang en wist in 2018 zelfs de Autovisie Supertest te winnen. Ook afgelopen editie was Alpine van de partij met de agressievere R-variant van de A110.

Alpine A110-occasion met enorme kilometerstand

Met een nieuwprijs van ruim 119.000 euro blijft de hardcore R-versie voor velen een droom. Het standaard A110-exemplaar dat wij op verkoopsite Gaspedaal hebben gevonden is een stuk toegankelijker.

Reden daarvoor is zijn behoorlijke tellerstand van 209.000 kilometer. De eerste en tot nu toe enige eigenaar van deze occasion reed de compacte sportwagen als leaseauto en legde er ruim 40.000 kilometer per jaar mee af, zo valt te lezen in de advertentietekst. Dat is niet je typische leasebak.

Lichtvoetige sportwagen als tweedehands auto

Als autoliefhebber moet het een genot zijn geweest om dagelijks in een Alpine A110 te stappen. Goed, het is wat krap, maar het rijgedrag van de lichtvoetige Fransoos doet dat snel vergeten.

De A110 legt de focus niet op pure pk’s. De 252 pk en 320 Nm koppel van deze occasion lijken op papier immers niet bijster indrukwekkend. Alpine houdt er echter dezelfde filosofie op na als Lotus (voordat het elektrische SUV’s ging bouwen): Simplify, then add lightness. De Alpine weegt zo’n 1.100 kilogram en sprint daarmee in 4,2 seconden naar 100 km/h. De begrenzer gaat bij 250 km/h aan het werk.

Prijs

Wat kun je naast de felle 1,8-liter vierpitter nog meer verwachten Alpine A110-occasion? Een zwart maatpak, 18-inch zilverzwarte wielen, een high-end audiosysteem, automatische airco, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en cruise control. Aan features geen gebrek.

Voor dit alles betaal je 44.700 euro. Dat is bijna 13.000 euro minder dan de op-één-na goedkoopste Alpine A110 op Gaspedaal.nl. Over sportieve occasions gesproken: afgelopen week voelde Autovisie twee uiterst betaalbare hot hatch-occasions aan de tand in een nieuwe rubriek. Check hier die vermakelijke video.