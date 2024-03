Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen aast in Melbourne op evenaring van Formule 1-record

Max Verstappen kan komende zondag in de Grote Prijs van Australië een van zijn records in de Formule 1 evenaren. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull kan op Albert Park in Melbourne zijn tiende opeenvolgende zege boeken.

De Nederlander vestigde vorig jaar het record van tien zeges op rij door alle races te winnen vanaf de Grote Prijs van Miami tot en met de Grote Prijs van Italië. Een vijfde plaats in de Grote Prijs van Singapore doorbrak de zegereeks, maar vanaf de Grote Prijs van Japan won hij de laatste zeven races van het jaar, om vervolgens weer de eerste twee races van dit jaar te winnen (Bahrein en Saudi-Arabië).

Verstappen liet in de vooruitblik van Red Bull Racing weten dat hij er zin in heeft. “Het circuit is vernieuwd en een stuk sneller nu. We zullen de gulden middenweg moeten vinden tussen hoge snelheid op de rechte stukken en goede grip in de bochten”, aldus de Limburger. “De baan is wel een stuk leuker geworden om op te rijden.”

Jetlag

De Nederlander moet nog wel even zijn jetlag verwerken, meldde hij. “Dat is altijd een uitdaging, maar het is fijn om in Melbourne te zijn. De fans hier zijn zeer gepassioneerd”, aldus Verstappen, die volgens een vluchttracker met zijn privéjet vanuit Nice naar Melbourne is gevlogen en zeven tussenstops maakte.

Verstappen won ook vorig jaar de race in Melbourne. Het jaar daarvoor viel hij uit. Het was zijn laatste uitvalbeurt in de Formule 1. Sindsdien heeft hij 43 achtereenvolgende races de finish gehaald. Daarmee staat hij tweede op eeuwige ranglijst.

