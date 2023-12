Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Alpina-occasion van Nederland is liefhebbersauto met LPG-tank

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal gaan we op zoek naar de goedkoopste Alpina van Nederland.

Alpina kennen de meeste liefhebbers van de luxe en krachtige bolides op basis van BMW-modellen. Het zijn auto’s voor echte fijnproevers.

Goedkoopste Alpina van Nederland

De goedkoopste Alpina van Nederland is een B10 van de E39-generatie. Het exemplaar kost 9.950 euro. Iemand heeft besloten om een LPG-installatie in de occasion te leggen. Die installatie heeft waarschijnlijk de vorige eigenaren een hoop geld aan brandstof bespaard. De 4,6-liter V8 is namelijk niet echt zuinig en er staat meer dan 350.000 kilometer op de teller.

Hoewel de krachtbron geen efficientiewonder is, levert hij wel bijna 350 pk en 480 Nm aan koppel. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de Touring in 6,2 seconden. De occasion heeft een automatische versnellingsbak van ZF.

Hoewel de stoelen van de Alpina B10 zijn kilometerstand en leeftijd verraden, ziet het exterieur er op de foto niet erg slecht uit. Belangrijk bij dit soort auto’s is dat er goed onderhoud is gepleegd. De advertentie geeft aan dat de onderhoudshistorie van de importauto bekend is. Zoals bij iedere auto is het checken hiervan erg belangrijk.

De occasion

De goedkoopste Alpina van Nederland is geen slimme koop als je niets van auto’s af weet en niet bereid bent om veel geld uit te geven aan onderhoud. Het voordeel van deze B10 is wel dat hij veel goedkoper is dan de andere occasions. De op een na goedkoopste Alpina van Nederland kost al 17.500 euro. Dit exemplaar heeft meer dan 260.000 kilometer ervaring en is een sedan.

Ben je niet bang voor hoge kilometerstanden, dan is de goedkoopste Alpina wellicht een leuke occasion. Al is het kopen ervan niet zonder risico.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.