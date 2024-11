Deel dit: Share App Mail Tweet

Drie betaalbare offroad-occasions om mee op avontuur te gaan

Nu het herfstweer zijn entree maakt, parkeren we onze zomercruisers veilig in de garage. Tegelijkertijd kriebelt het idee om er tijdens deze druilerige dagen toch op uit te gaan. Het liefst met een offroad-occasion waarmee we kunnen overlanden.

Overlanden? Jazeker, zo heet de hype die uit Amerika is komen overwaaien. Daarbij ga je met een ruige offroader het terrein in om daar te kamperen.

Drie budget-offroaders als occasion

Nu is het aanbod van serieuze en betaalbare terreinwagens in de Verenigde Staten veel groter. Maar ook in ons kikkerlandje is een aantal stoere occasions te vinden waarmee je de wildernis kunt ontdekken. Hieronder drie interessante opties.

1. Land Rover Freelander

Zeg je offroad, dan zeg je Land Rover, dus trappen we met het Britse merk af. Een betaalbare optie is de Freelander. Na zijn marktintroductie eind jaren negentig werd het al gauw een van Europa’s populairste terreinwagens. Veel exemplaren zagen echter amper het onverhard, maar werden simpelweg als alledaagse personenauto’s gebruikt. Toch kun je er dankzij zijn body-on-frame-chassis, permanente vierwielaandrijving en hill decent control wel degelijk goed mee offroaden.

Freelander-kopers hadden de keuze uit een 1,8-liter benzinemotor, 2,0-liter dieselmotor of 2,5-liter V6 benzinemotor. Die laatste ligt ook in dit exemplaar dat in Zwolle te koop staat voor 6.950 euro. De V6 kent in vroege exemplaren af en toe problemen met oververhitting door een falende waterpomp en slechte koppakking. Ook de automatische transmissie gaf soms problemen, maar dat is in veel gevallen relatief eenvoudig te verhelpen.

2. Mitsubishi Pajero Pinin

Een model waar je misschien niet zo gauw aan denkt is de Mitsubishi Pajero Pinin. Dit is een ander, kleiner model dan de gewone Pajero. Deze Pinin dankt zijn naam aan Pininfarina, dat het model voor de Europese markt bouwde. Hij komt als drie- en vijfdeurs. In het Achterhoekse Doetinchem vonden wij dit beeldige exemplaar voor 5.999 euro.

De Pajero Pinin was er met verschillende motoren. Onder de kap van deze occasion tref je de grootste motor: een 2,0-liter viercilinder GDI-motor met een bescheiden 129 pk. Niet bijzonder veel, maar je hebt dan ook geen gigantisch vermogen nodig in het terrein. Zeker niet dankzij de low gearing-mogelijkheid in deze vierwielaandrijver. Verder heeft deze occasion een middendifferentieel dat je kunt vastzetten, terreinbanden en verstralers op de neus.

Helemaal vrij van kwaaltjes is de Mitsubishi Pajero Pinin niet. Zo is de GDI-motor met directe brandstofinspuiting niet zo simpel, robuust en betrouwbaar als de motoren in sommige concurrenten zoals de eerste generatie Toyota RAV4. Daarnaast is de viercilinder behoorlijk dorstig en willen de bobines het nog weleens vroegtijdig begeven. Ook roest en elektrische gremlins kunnen de occasion plagen, zo stellen sommige Pajero Pinin-rijders.

2. Honda CR-V

Uit het land van de rijzende zon komt ook de CR-V. Een model met een ietwat sullig imago, maar met name de eerste generatie Honda CR-V ziet er eigenlijk best stoer uit. Een SUV met offroadcapaciteiten, al is het vierwielaandrijfsysteem niet zo hardcore als dat van de andere kandidaten in deze lijst.

Net als de Mitsubishi vind je ook hier een 2,0-liter viercilinder in het vooronder. Met 147 pk is deze benzinemotor een tik sterker. In het geval van dit exemplaar wordt via een viertraps automaat het vermogen naar alle vier wielen gestuurd. De vooras krijgt daarbij het gros van het vermogen. De CR-V kwam ook met handgeschakelde vijfbak, maar veel keuze is er helaas niet op de occasionmarkt. Duur zijn ze overigens niet. De afgebeelde occasion staat te koop voor 3.450 euro.

Nog meer betaalbare offroader-occasions

