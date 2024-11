Deel dit: Share App Mail Tweet

Gratis award als je Mercedes 250.000 kilometer op de klok heeft

Mercedes-Benz looft High Milage Awards uit aan merkliefhebbers die kunnen aantonen dat hun Mercedes meer dan 250.000 kilometer heeft gereden.

Huh, maar een tellerstand van 250.000 kilometer is niet buitengewoon hoog, toch? Alle taxichauffeurs die in landen zoals Albanië en Marokko nog rondsputteren in oude Mercedes-diesels en véél hogere kilometerstanden aantikken, zullen het ongetwijfeld met ons eens zijn. Toch juichen we het idee om klanten te belonen voor hun loyaliteit enorm toe.

High Milage Award voor je Mercedes

Via de website van het merk is dit aanvraagformulier te downloaden. Je vult niet alleen je eigen gegevens, maar ook die van je auto in. Daarnaast selecteer je voor welke award je auto in aamerking komt: 250.000, 500.000, 750.000 of één miljoen kilometer. Er is zelfs één miljoen mijl aan te vinken, omgerekend komt dat neer op zo’n 1,6 miljoen kilometer. Nu wordt het zelfs voor die eerder genoemde taxichauffeurs interessant.

Het formulier dien je vervolgens bij een Mercedes-dealer te laten verifiëren en ondertekenen, waarna je een doosje toegestuurd krijgt. Daarin vind je niet alleen een brief en certificaat, maar ook de felbegeerde award. Dit is een embleem dat je in je grille kunt plaatsen, waardoor iedereen ziet dat jouw Mercedes een echte kilometervreter is.

Te koop op Ebay

Hartstikke leuk, maar helaas gaat de gratis award aan ons Europeanen voorbij. Enkel Mercedes-rijders in Noord-Amerika en Japan lijken aanspraak te kunnen maken op het grille-ornament.

Wil je als Europeaan toch enige erkenning voor je gereden kilometers, dan kun je jezelf een schouderklopje geven door een High Milage Award van een ander op Ebay te kopen. Goedkoop zijn ze niet. De meeste exemplaren staan te koop voor zo’n 150 tot 300 euro.